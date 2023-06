Selon un sondage, le service n’est pas à la hauteur dans les commerces

La qualité du service s’est détériorée dans les commerces de détail, selon plus d’un quart des participants à un sondage publié jeudi par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Le directeur général du CQCD, Damien Silès, n’est pas surpris des résultats.

«Vu la situation actuelle, nous ne sommes pas très étonnés, a dit Damien Silès à QUB radio. Ce secteur a une pénurie d’emploi qui est énorme. On parle de 29 000 personnes manquantes à l’appel. Ça se traduit par une baisse de qualité.»

«Ça ne sera pas avec une baguette magique qu’on va résoudre ce problème, a-t-il ajouté. Il est délicat et il est énorme par rapport au nombre de personnes qui manquent actuellement.»

D’ailleurs, selon le sondage, 61% des clients ont de la difficulté à obtenir l’aide d’un conseiller et plus de 50% estiment que les conseillers manquent de connaissance.

«On essaie de voir de quelle manière on peut améliorer le service pour trouver de nouvelles solutions, a indiqué M. Silès. Par exemple, on voit de plus en plus d’aînés qui veulent revenir au travail et qui vont travailler deux ou trois jours.»

Le défi est compliqué au Québec, selon lui. Un client sur trois affirme faire du repérage en ligne avant de se présenter en boutique, alors que 25% des clients achètent déjà en ligne. Cependant, ce n’est pas le cas de tous.

«La population au Québec est vieillissante de façon très grave, a rappelé Damien Silès . En 2030, plus de 50% de personnes auront plus de 50 ans. Donc, on ne peut pas laisser de côté ces gens.»

Le CQCD consulte présentement ses membres pour trouver des solutions. La réduction des heures d’ouverture des commerces est une option envisagée.