Trois jours en voilier pour des jeunes de la DPJ

Des jeunes pris en charge par la DPJ s'apprêtent à quitter le port pour vivre trois jours en voilier, sur l'eau du lac Memphrémagog,

«Je suis content de participer à cette expédition depuis dix ans. C'est une belle expérience pour eux, et surtout, pour nous», a mentionné le capitaine, Richard Drapeau.

Les jeunes devront cuisiner, naviguer et apprendre à se connaître au gré du vent marin.

«L'apprentissage va au-delà des aptitudes de marins, a rappelé l'éducatrice spécialisée, Josée Alain. Ils devront vivre en groupe alors qu'ils ne se connaissent pas. Un beau défi, ça, c'est sûr!»

Pendant trois jours, ils pourront également se baigner et pêcher.

«Ça se voit qu'ils ont hâte, on le sent. Maintenant, je leur souhaite juste qu'il fasse beau et qu'ils puissent garder de beaux souvenirs» a dit l'éducateur spécialisé pour le programme de qualification de la jeunesse, Sylvain Chiasson.