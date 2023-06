Un jeune surdoué forcé de quitter son équipe de football

Un jeune surdoué de 15 ans, à Trois-Rivières, se trouve pénalisé en raison de ses excellentes performances académiques.

Mathis Lapierre, qui a sauté deux années scolaires sera forcé d’arrêter de jouer au football lorsqu’il entrera au cégep cet automne.

Les règles mises en place par le Réseau du sport du Québec (RSEQ) stipule en effet que puisqu’il aura son diplôme d’études secondaires (DES), il ne pourra plus jouer dans l’équipe du Vert et Or du Séminaire St-Joseph, et ce même si Mathis a toujours 15 ans.

L’adolescent est toutefois trop jeune pour intégrer l’équipe des Diablos du Cégep de Trois-Rivières.

Sa famille a fait une demande de dérogation afin que Mathis puisse continue à jouer pour le Séminaire St-Joseph, mais sa demande a été refusée par le RSEQ.

«Je trouve quand même que c’est injuste parce que les gens qui ont de la difficulté, qui sont aux adultes, peuvent jouer au football avec leur école secondaire tandis que moi, c’est l’inverse, j’ai de la facilité à l’école puis on m’empêche de jouer juste parce que je suis d’avance», déplore le Mathis Lapierre.

Pour la mère de l’adolescent, cette impasse est inacceptable.

«Je peux pas croire qu’on demande à un élève doué de choisir entre le cheminement scolaire qui leur convient ou la pratique du sport, et c’est le message que la RSEQ envoie», fait remarquer Élaine Brosseau.