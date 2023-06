Le Canada franchit le cap des 40 millions d'habitants

OTTAWA | Le Canada a passé vendredi le cap des 40 millions d'habitants le pied bien enfoncé sur l'accélérateur démographique. Au rythme actuel, nous pourrions être 50 millions dans dix ans à peine, alors qu'il a fallu 26 ans pour passer de 30 millions à 40 millions d'habitants. Décryptage d'une croissance historique.

Un pays d'immigration

Depuis la ruée vers l'or de la fin du 19e siècle, la population canadienne croit au rythme des vagues successives d'immigration. Seul le baby-boom, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, a permis aux naissances de remplacer les foules d'Européens arrivées par bateau. On est ainsi passé, à la confédération en 1867, de 3,4 millions d'habitants répartis dans quatre provinces, des Maritimes à l'Ontario, à 20 millions de personnes en 1966 reparties d'est en ouest. Depuis, l'immigration pallie au taux de natalité en baisse constante.

Statistique Canada

Croissance exponentielle dopée par l’immigration

Le Canada connait la plus forte croissance démographique du G7 à 2,7%, du jamais vu depuis le baby-boom de 1957 (3,3%). Cette fois ce n’est pas la natalité mais l’immigration qui est le principal moteur de croissance (96% de la croissance en 2022). L'an dernier, nous avons accueilli un record de 1,1 million de personnes. Plus de la moitié étaient cependant des immigrants temporaires. Bien qu’il s’agisse de la principale voie d’accès à la résidence permanente aujourd’hui, rien ne garantit qu’ils s’installeront définitivement, surtout s’ils ne parviennent pas à se loger ou à trouver un emploi à hauteur de leurs compétences et aspirations.

PHOTO: MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Le Canada pourrait rattraper des pays plus populeux

Si le Canada parvient à convaincre les immigrants temporaires de rester, il pourrait rattraper des pays dont la population décline ou croît plus faiblement. Alors que la population canadienne a cru de 10,17% entre 2012 et 2021, celle de l’Espagne (47,4 millions d’habitants en 2021) n’a augmenté que de 1,37% et celle de l’Italie (59,11 millions d’habitants en 2021) a reculé de 0,72%. Des 38 pays de l’OCDE, seuls six affichaient une croissance plus forte que la nôtre entre 2012 et 2021 : le Luxembourg (20,55%), Israël (18,37%), l’Islande (16,15%), la Turquie (13,56%), l’Australie (13%) et la Colombie (11,8%).

39 999 998… 39 999 999… 40 000 000!



La population du Canada a officiellement atteint les 40 millions d'habitants! 🎉 https://t.co/knvxf0RR7a #40millionsCAN pic.twitter.com/ap7Ehjmmdu — Statistique Canada (@StatCan_fra) June 16, 2023

Le Québec bientôt la moitié de l'Ontario

Avec un taux d’immigration plus élevé et un bassin de population déjà plus vaste, l’Ontario aura deux fois plus d’habitants que le Québec aux alentours de 2035-2036, selon le scénario de croissance rapide de Statistique Canada. La province compte déjà 15,3 millions d’habitants et pourrait dépasser les 21 millions en 2043.Le poids de la Belle Province dans la fédération chutera alors sous la barre des 20 %, tandis que celui de son voisin dépassera les 40 % par rapport à l’ensemble du pays. À 8,8 millions d’âmes aujourd’hui, le Québec est loin du compte puisqu’il restera sous la barre des 10 millions pendant encore plusieurs décennies.

Vers 100 millions d'habitants

Le gouvernement Trudeau et l’Initiative du siècle présentent l’immigration, donc la croissance démographique, comme la clé de notre prospérité et prônent donc un Canada peuplé de 100 millions d’habitant en 2100. Mais au-delà du nombre de visas qu’Immigration Canada peut émettre, c’est toute une infrastructure sociale et économique qui doit suivre pour assurer une vie digne aux nouveaux arrivants. Or, pour l’instant, cette infrastructure socio-économique n’est pas au rendez-vous. Au chapitre du logement seulement, alors que la population en âge de travailler a grimpé de 204 000 au cours du premier trimestre 2023 au Canada, les mises en chantier de nouveaux logements ne se sont élevées qu’à 57 000 unités, de quoi alimenter une crise sociale, d'après les économistes.

Avec la collaboration de Raphaël Pirro, Agence QMI