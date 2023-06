Baromètre des personnalités politiques: la cote de Legault s’effrite, Duhaime et Caire les mal-aimés

François Legault domine toujours le palmarès des politiciens les plus populaires, mais la cote d’amour des Québécois envers leur premier ministre s’étiole. Depuis six mois, l’appréciation de la population à l’égard de François Legault a chuté de 7% et il suscite davantage d’opinions défavorables. L’usure du pouvoir commence tranquillement à se faire sentir dans les rangs du gouvernement caquiste, qui a rompu des promesses électorales et pris des décisions impopulaires en ce début de second mandat. Plusieurs de ses ministres voient leur étoile pâlir auprès des électeurs. Trois d’entre eux font même désormais partie des hommes politiques les plus mal-aimés du Québec. Pendant ce temps, Justin Trudeau continue de diviser les citoyens. S’il est aimé de bon nombre de citoyens, ils sont encore plus nombreux à avoir une mauvaise opinion du premier ministre canadien, révèle un sondage Léger réalisé pour le compte du Journal.

Les politiciens détestés

Photo d'archives, Agence QMI

Le prix du politicien le plus mal-aimé des Québécois est encore décerné au chef conservateur Éric Duhaime, honni par 61% des citoyens et apprécié de seulement 20% des gens. Il trône en tête loin devant son plus proche rival, Éric Caire. Depuis l’élection, les embûches s’accumulent pour le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, qui peine à piloter la transformation numérique de l’État. Justin Trudeau ainsi que les ministres caquistes Pierre Fitzgibbon et Bernard Drainville ferment la marche. «Quand tu as plus de gens qui t’haïssent [que de gens] qui t’aiment, c’est parce que tu fais quelque chose de pas correct, souligne le sondeur Jean-Marc Léger. Quand Éric Caire ou Pierre Fitzgibbon apparaît à l’écran, les gens changent de poste. Quand tu as une cote négative, tu dois te poser des questions existentielles».

L’usure du pouvoir

Photo d'archives, Didier Debusschère

Toujours dans le peloton de tête, le premier trio caquiste formé de François Legault, Christian Dubé (-6%) et Geneviève Guilbault (-7%) perd néanmoins des plumes auprès de la population, par rapport à l’enquête de décembre dernier. La ministre des Transports a notamment sonné le glas du troisième lien autoroutier. C’est aussi le cas du ministre des Finances, Eric Girard, et du ministre du Développement durable et de l’Environnement, Benoît Charrette. Le seul qui gagne en popularité, c’est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel (+4), à l’avant-scène ces derniers mois en raison des inondations et des feux de forêt. «C’est ce qu’on appelle l’usure du pouvoir, avec le bémol qu’ils sont encore très populaires, mais tout est en descente», constate le président de la firme Léger. Pendant ce temps, leurs adversaires politiques gagnent des points. Le péquiste Paul St-Pierre Plamondon de même que les solidaires Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois font bonne figure auprès des Québécois.

Valérie Plante plus appréciée hors de Montréal

Archives/Agence QMI, Mario Beauregard

Aimée des Québécois, la mairesse Valérie Plante séduit davantage... à l’extérieur de Montréal. Si elle a conquis le cœur de 45% des Montréalais, 44% ont une mauvaise opinion d’elle. Un habitant de la région de Québec sur deux l’apprécie et sa cote d’amour en région est encore plus élevée (61%). Moins connu, le maire de la capitale nationale, Bruno Marchand, obtient tout de même un bon score (30%). Mais c’est la première magistrate de Longueuil, Catherine Fournier, qui a connu la plus grande ascension au palmarès des politiciens chouchous, au cours des six derniers mois. Désormais, pas moins de 31% des gens l’estiment, et seulement 9% ont une opinion défavorable de l’ancienne députée.

Mélanie Joly devant Justin Trudeau

Photo d'archives, Agence QMI

La ministre fédérale Mélanie Joly confirme son statut de politicienne préférée des Québécois à Ottawa. Si son chef apparaît aussi au palmarès des personnalités les plus populaires, le premier ministre du Canada est beaucoup plus clivant. Il suscite en effet plus d’avis défavorables que d’opinions positives. «La majorité des gens ont une mauvaise opinion de Justin Trudeau. C’est toujours ironique, mais il y a 6% des Québécois qui ne connaissent pas Justin Trudeau!» souligne le sondeur Jean-Marc Léger. L’autre membre du gouvernement fédéral qui se démarque, c’est le ministre de l’Environnement, Steven Guilbault, alors que 30% des citoyens l’apprécient. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet tire aussi son épingle du jeu, arrivant au neuvième rang des plus aimés.

Méthodologie

Le sondage web a été réalisé auprès de 1042 Québécois âgés de 18 ans et plus du 9 au 12 juin 2023. La marge d'erreur maximale est de plus ou moins 3,03%