«C’était do or die»: il survit après avoir été pris au piège entre les feux de forêt de Clova

CLOVA | Un employé d’une pourvoirie de Clova, en Mauricie, a frôlé la mort lorsqu’il s’est retrouvé pris au piège seul entre des feux de forêt, il y a deux semaines.

«C’était do or die. J’ai eu peur», relate Yanick Bourdeau.

Ce dernier n’est pas près d’oublier son premier été à travailler dans une pourvoirie, celle du lac Tessier, située dans le hameau de Clova, qui a échappé de peu aux feux de forêt.

Le matin du 1er juin, M. Bourdeau a quitté l’établissement en VTT sur un sentier afin de déposer des appâts à ours pour les chasseurs, à 45 kilomètres dans le bois. À ce moment, il n’y avait aucun signe que le secteur était menacé par des feux.

Sur le chemin du retour, l’homme originaire de la Rive-Sud de Montréal a aperçu avec effroi un énorme panache de fumée. «J’étais sûr que c’était ici, que la pourvoirie était en train de brûler», raconte-t-il.

Des murs de feu

Sans même avoir eu le temps de comprendre ce qu’il se passait, Yanick Bourdeau s’est retrouvé face à face avec le feu qui lui «barrait le chemin».

«Pour revenir par l’autre côté, c’était 250 km. J’ai vu que je n’avais pas assez de gaz. Et quand j’ai viré de bord, j’ai vu que le feu était pris en arrière de moi aussi», raconte-t-il.

Poussé par l’adrénaline, qui est encore perceptible dans son ton de voix en racontant son histoire, l’homme de 39 ans s’est alors jeté dans une rivière qui longeait le sentier afin d’humidifier son jogging et son t-shirt.

«Je me suis dit: "C’est chaud, mieux vaut être mouillé!" Après, j’ai coupé le bas de mon pantalon et je me le suis mis dans la face pour me faire un bandeau dans le visage.»

Il a alors pris quelques secondes pour filmer avec son téléphone ce qui l’attendait. «Je suis dedans. Je suis dans le feu!» l’entend-on dire d’une voix nerveuse dans la vidéo.

En pensant à sa conjointe, Marie-Lou, et ses deux chiens qu’il devait aller rejoindre à la pourvoirie, il s’est ensuite mis à avancer dans le feu sur son VTT.

«Je me suis dit: "J’y vais et il arrivera ce qu’il arrivera". Il fallait que je regarde à terre parce qu’en avant, je ne voyais rien. C’était un mur.»

«C’était très chaud»

La pénible traversée en zigzag du brasier sur «600 à 700 mètres» ne lui a heureusement infligé aucune brûlure, «mais c’était très chaud», raconte-t-il.

En arrivant à l’établissement de chasse et pêche, M. Bourdeau n’a même pas eu le temps de reprendre ses esprits parce que tout le personnel a été mobilisé pour sauver la pourvoirie du lac Tessier des feux qui s’en approchaient dangereusement.

«Maintenant que c’est passé, c’est toute une histoire à raconter. J’ai passé à travers un feu de forêt, on a combattu un feu de forêt. C’est hot!» conclut M. Bourdeau, dont le rêve est d’avoir sa propre pourvoirie un jour.