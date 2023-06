La maison François-Xavier-Garneau passera aux mains de Pierre Karl Péladeau

L’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau fera l’acquisition de la maison François-Xavier-Garneau, résidence ayant appartenu à l’un des historiens les plus célèbres de l’histoire du Québec.

La résidence, qui date de l’époque victorienne, a été vendue pour une somme de 515 000$ en plus du mobilier.

Propriétaire depuis 25 ans de cet immeuble classé patrimonial, le champion cycliste et homme d’affaires Louis Garneau avait mis la maison en vente le 8 mai dernier.

Crédit Louis Garneau

Inquiet de l’avenir de celle-ci à en avoir presque de la difficulté à fermer l’œil, il se réjouit maintenant de voir que ce morceau du patrimoine collectif sera entre bonnes mains.

«C’est vraiment une bonne nouvelle et ça commence bien mon été. C’est comme un rêve de voir quelqu’un d’aussi passionné que moi prendre la relève de cette maison-là», souligne Louis Garneau.

«Je suis très heureux que ce soit Pierre Karl, un grand amateur de la culture, de l’histoire et quelqu’un de très patriotique en même temps», ajoute-t-il.

Une possible ouverture au public

Selon ses dires et au grand plaisir de plusieurs, la maison serait d’ailleurs ouverte au public à certains moments précis de l’année.

Crédit Péladeau agence immobilière

Étant donné les coûts liés à l’entretien et à l’ouverture de celle-ci au public, M. Garneau précise qu’il ne pouvait vendre la propriété au premier venu et qu’il voulait trouver un acquéreur qui saurait s’en occuper et la chérir avec la même passion qu’il le fait depuis 1998.

«Ce n’est pas n’importe qui qui peut acheter une maison comme celle-là. Il y a des gens qui ont de l’argent, mais qui n’ont pas la passion de la culture, de l’histoire et du patrimoine. Heureusement, ce n’est pas le cas avec Pierre Karl», soulève-t-il.

Louis Garneau aimerait d’ailleurs que la passation puisse se faire le 24 juin, à la Saint-Jean-Baptiste, pour que le tout soit encore plus significatif. Cela dépendra du moment où l’approbation du ministère de la Culture et des Communications sera donnée.

Un monument historique

Encore aujourd’hui, cette maison érigée en 1864 possède encore son charme d’antan, car elle a toujours été conservée et traitée avec soin par les propriétaires qui se sont succédé.

Crédit Péladeau agence immobilière

Pratiquement rien n’a bougé depuis sa création. Par exemple, les boiseries d’origine sont toujours intactes, tout comme une bibliothèque riche d’une centaine de livres, tous d’une valeur inestimée.

Pierre Karl Péladeau poursuivra d’ailleurs dans cette lignée, ayant convenu d’acheter tout le mobilier qui s’y trouve. La maison fière d’un passé rempli d’histoires pourra donc continuer de témoigner de la bourgeoisie qui prévalait à l’époque où y vivait François-Xavier Garneau.