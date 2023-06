Les 7 principaux problèmes de santé vus à l’urgence durant l’été

L’été est peut-être fait pour jouer, mais parfois les vacances se terminent par un séjour à l’urgence.

Certains problèmes de santé sont plus courants au cours de la période estivale, a affirmé le Dr Christopher M. McStay, du département de médecine urgentologue de l’Université de Colombia, en entrevue au Huffington Post. Et ceux-ci peuvent la plupart du temps être prévenus, soutient-il.

Le média américain a donc demandé à des médecins de parler des problèmes les plus récurrents pour lesquels les gens se rendent à l’urgence durant la saison chaude.

Voici les 7 maux les plus courants dans les salles d’urgence en été :

Maladies liées à la chaleur

Les coups de chaleur et les cas de déshydratation sont sans surprise très fréquents.

Les nausées, les étourdissements et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes associés à une trop grande exposition au soleil.

Noyades et blessures liées à la baignade

Plus il fait chaud, plus les gens cherchent les plans d’eau et les activités aquatiques, mais ils ne font pas toujours preuve de prudence.

«Nous voyons une bonne quantité de blessures liées à la baignade, comme des blessures reliées au fait de sauter dans l’eau, des enfants qui ne sont pas surveillés ou des accidents dans des embarcations», mentionne le pédiatre et urgentologue du John Hopkins All Children’s Hospital de St-Petersburg, en Floride, Dr Joseph Perno.

Brûlures et coupures

Les barbecues et les feux de camp amènent leur lot de brûlures, affirme Christopher McStay, alors que les blessures liées à l’utilisation de couteaux de cuisine sont aussi en hausse.

Empoisonnements alimentaires et gastros

De nombreuses personnes se rendent à l’urgence en raison de problèmes gastro-intestinaux.

Les infections et maladies associées à l’ingestion de nourriture atteignent généralement un sommet durant la saison estivale, en raison des hautes températures et du taux d’humidité.

«Ces cas arrivent souvent après un barbecue d’été où la nourriture n’a pas été cuite adéquatement ou a été laissée trop longtemps à la chaleur, ou encore quand des fruits et légumes n’ont pas été lavés comme il faut», indique l’urgentologue au CityMD Urgent Care Walk-In Medical Clinic, Dr Dawne Kort.

Blessures sportives

Les blessures subies durant une partie de football, de frisbee et diverses autres activités extérieures sont très fréquentes.

Des poignets ou des chevilles foulés, ainsi que des os brisés sont vus régulièrement par les médecins des urgences.

Irritation de la peau et piqûres d’insectes

Lorsqu’on pense beaucoup de temps à l’extérieur, il n’est pas rare de souffrir d’irritations de la peau en raison de diverses plantes sauvages.

Les piqûres de maringouins et de tiques sont aussi monnaie courante et lorsqu’il y a une infection, il faut prendre un antibiotique.

Coups de soleil

Généralement, on n’a pas besoin de se rendre à l’hôpital en raison d’un coup de soleil, mais ça peut parfois être nécessaire.

Si vous avez des cloques ou si vous ressentez des nausées, des maux de tête, des frissons ou de la douleur aiguë, il est recommandé d’aller voir au médecin.