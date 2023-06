Paiement par carte bancaire à bord des autobus à Laval: «c’est sûr que c’est plus pratique»

La Société de transport de Laval (STL) permet dorénavant à sa clientèle de payer à bord leur titre de transport par carte de débit Interac. Comment les usagers du transport en commun accueillent-ils la nouveauté?

Le paiement par carte de crédit à bord était possible depuis 2017, grâce à un projet-pilote lancé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

En 2022, quelque 337 000 déplacements ont été payés par carte bancaire dans les autobus de la STL, signe de la popularité de l’initiative.

Rencontrés par TVA Nouvelles au terminus Montmorency, des clients se réjouissent de voir la Société de transport de Laval (STL) développer de nouvelles méthodes de paiement.

«C’est sûr que c’est plus pratique. Moi personnellement, j’ai une carte OPUS, donc j’utilise pas temps, mais je sais qu’il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beaucoup plus pratique, donc ‘est une bonne nouvelle», relate une femme.

«C’est super, parce que des fois on n’a pas d’argent, pis on peut pas prendre l’autobus», explique une autre usagère.

Des Montréalais ont hâte

Alors que les Lavallois ont le bonheur d’avoir à la disposition cette technologie, les usagers du transport en commun à Montréal attendent impatiemment l’arrivée du paiement à bord par carte bancaire.

L’ARTM prévoit élargir son projet-pilote à partir de 2025 pour les autobus de la Société de transport de Montréal, mais également ceux de la RTL et exo.

«Il y a un projet qui est en place avec les quatre opérateurs qui est débuté. Évidemment, l’objectif c’est vraiment de s’assurer qu’on va avoir une expérience renouvelée pour l’usager, donc on doit mettre à jour 7000 points de validation. On doit mettre à jour le système central. On veut vraiment qu’il y ait une fluidité pour la personne qui prend à la fois le train, l’autobus ou le métro», explique Sylvain Perras, directeur exécutif des technologies de l’information à l’ARTM.