Un premier train passager à l'hydrogène en Amérique voit le jour

Un premier train passager à l’hydrogène vert en Amérique voit le jour à Charlevoix. Zéro émission de gaz à effet de serre, aucun bruit : une alternative pour remplacer les trains à diesel.

Il y a un an et demi, les employés du centre d’Innovation d’Alstom ont eu la brillante idée d’ériger le premier écosystème d’un train zéro émission de gaz à effet de serre dans toute l’Amérique avec ses partenaires Harnois et réseau Charlevoix.

«C’est calme, ça roule bien. Nous sommes excités, tout se passe bien jusqu’à maintenant, c’est génial!», ajoute le directeur du centre d’Innovation d’Alstom sur l’Amérique, Éric Rondeau.

Le but ultime est de trouver des alternatives pour déplacer le diesel dans le transport ferroviaire. «Ce train en est une démonstration. Dans les endroits où on ne peut pas faire de l’électrification, on peut mettre des piles à combustible, mettre de l’hydrogène de façon propre et zéro émission», précise-t-il.

L’ensemble des trains roulent sur le diesel, c’est seulement qu’une infime partie qui est électrifiée.

Pour M. Rondeau, les trains passagers à l’hydrogène vert deviendront tout aussi populaires que les voitures électriques, ce n’est qu’une question de temps.