Son amie gravement blessée dans un accident, le conducteur appelle à la prudence

Après avoir survécu à un violent face-à-face qui a laissé son amie entre la vie et la mort, un conducteur de 18 ans espère sensibiliser les automobilistes et leurs passagers à l'importance de bien porter leur ceinture de sécurité.

«Loralie, elle s’attachait souvent juste le bassin, avec la ceinture dans son dos. Je pense que c’est le cas de beaucoup de gens. On fait ça pour être plus confortable, mais dans le fond, on ne pense pas aux conséquences en cas d’accident», raconte Zak-Alex Dubois, 18 ans.

Le soir du 8 juin dernier, le jeune conducteur devait se rendre chez un ami à Sainte-Agathe-des-Monts avec sa copine Chloe Desjardins et leur amie Loralie Dénommé, âgées de 17 ans. En prenant le volant de son véhicule, Zak-Alex Dubois a remarqué que la chaussée était plus glissante en raison de la pluie.

Vers 20 h, alors qu’ils roulaient sur la route 117 à la hauteur de Val-Morin, les trois adolescents ont percuté de plein fouet un véhicule Tecnic qui circulait en sens inverse. La conductrice, âgée de seulement 16 ans, en était à son deuxième cours de conduite. Elle s’en est heureusement tirée sans blessures.

Photo Zak-Alex Dubois

«On ne sait pas ce qui s’est passé, qui de nous deux a dévié de sa voie. À un moment donné, j’ai juste entendu Chloe crier. En voulant la protéger, j’ai tourné le volant pour prendre l’impact de mon côté», explique Zak-Alex Dubois, qui ignorait que son amie s’était assise du côté conducteur à l’arrière.

Un choc brutal

Retenue seulement par sa ceinture de sécurité au niveau de la taille, ce sont les organes vitaux de Loralie qui ont encaissé le choc. Estomac troué, foie et pancréas atteints, vertèbre cassée, l’adolescente a notamment dû se faire opérer d’urgence à l’intestin.

«Elle va devoir réapprendre à marcher à cause de sa vertèbre cassée. On parle d’un rétablissement très lent, avec une longue hospitalisation», indique Chloe Desjardins, complètement dévastée.

Photo Audrey Robitaille

Plongée dans un coma artificiel à son arrivée à l’hôpital, Loralie a pu se réveiller pour la première fois mardi. Elle se remet toutefois d’une grave infection contractée pendant l’une de ses trois opérations.

Depuis une semaine, sa mère n’a pas quitté son chevet, sauf pour manger à la cafétéria ou dormir dans sa voiture. Sans revenu depuis des mois pour des raisons médicales, elle espère pouvoir offrir à sa fille les soins qu’elle mérite.

«On a commencé à récolter des fonds qui seront utilisés, entre autres, pour acheter un fauteuil roulant de qualité à Loralie, qui correspondra à ses besoins à long terme», souligne Chloe.

Photo Chloe Desjardins

Sensibilisation

L’accident du 8 juin a eu l’effet d’un électrochoc pour les adolescents. Pour Zak-Alex Dubois, c’est le sentiment de culpabilité qui l’habite qui lui pèse le plus. Les souvenirs du face-à-face seront toujours douloureux.

«Après l’accident, Chloe et Loralie étaient par terre et ne pouvaient plus marcher. Je me suis approchée de Loralie, elle ne pouvait pas parler. J’ai juste vu une larme couler sur sa joue. Je me suis dit: pourquoi est-ce que c’est moi qui marche?», raconte difficilement le jeune conducteur.

Photo Chloe Desjardins

Chloe, quant à elle, ne comprend pas pourquoi elle s’en est sortie avec aussi peu de blessures.

«Je suis juste vraiment reconnaissante à la vie, parce que d’habitude, je mets toujours mes pieds sur le pare-brise. Pourquoi, cette fois-là, je ne les ai pas mis? Je ne sais pas, mais ça m’a probablement sauvée», souffle-t-elle.

Rappelons que près de 30% des victimes décédées dans un accident de la route en 2022 ne portaient pas la ceinture de sécurité, selon le bilan annuel de la Sûreté du Québec (SQ) paru en janvier.