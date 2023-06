Chris Hemsworth: le surf, sa grande échappatoire

Chris Hemsworth se tourne vers le surf pendant les périodes de «conflit intérieur ou d'agitation».

Lors d'une récente interview avec GQ, l'acteur australien a évoqué les vertus de l'une de ses activités préférées. «J'ai toujours aimé le surf, a déclaré la star de 39 ans. C'est l'une des rares choses qui retiennent mon attention complètement et pendant toute sa durée.»

La star de «Thor» a déclaré au magazine que cette activité l'aidait beaucoup en période d'incertitude. «Il y a un côté purificateur à chaque fois que j'entre dans l'eau. Si j'ai une sorte de conflit intérieur ou d'agitation, c'est le seul endroit où je vais, a-t-il expliqué. On a l'impression de recommencer.»

Pendant le tournage de son dernier film, «Tyler Rake 2», qui s'est déroulé à Prague, il s'est envolé pour Hossegor dans le sud-ouest de la France pour surfer un week-end sur deux. «Ça m'a permis de traverser tout ça» a-t-il avoué.

Dans son interview, l'acteur de «Spiderhead» a également déclaré qu'il «appréciait les temps d'arrêt». Il est actuellement «au chômage» après «10 années bien remplies» de films Marvel, des films Extraction, de la docu-série «National Geographic Limitless» et de nombreux autres longs métrages tels que «Men in Black : International», «Sale temps à l'hôtel El Royale», «S.O.S. Fantômes», et «Au cœur de l'Océan».

«Tyler Rake 2» est actuellement disponible en streaming sur Netflix.