Corée du Nord: le parti fustige l'échec du lancement d'un satellite

Le Parti des travailleurs, au pouvoir en Corée du Nord, a «sévèrement critiqué» les responsables de l'échec du lancement d'un satellite-espion le 31 mai, a rapporté lundi l'agence officielle KCNA.

Lors d'une réunion plénière qui s'est tenue du 16 au 18 juin, le comité central du parti unique nord-coréen «a sévèrement critiqué les fonctionnaires qui ont mené de façon irresponsable les préparatifs au lancement du satellite», et a exigé une enquête sur cet échec «sérieux», selon KCNA.

Le 31 mai, une fusée présentée par Pyongyang comme étant le lanceur d'un satellite d'observation militaire s'était abîmée en mer Jaune peu après son décollage, les autorités nord-coréennes invoquant un problème technique. L'armée sud-coréenne a par la suite récupéré plusieurs parties du projectile.

Ce lancement avait été condamné par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon qui avaient dénoncé une nouvelle violation des résolutions des Nations Unies interdisant à la Corée du Nord de tirer des missiles balistiques, dont les technologies sont similaires à celles des lanceurs spatiaux.

Le comité central a exigé une enquête «pour analyser en profondeur la cause et la leçon à tirer de l'échec», et demandé à ce qu'un nouveau satellite-espion soit mis en orbite le plus vite possible «pour améliorer les capacités de renseignement de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne», a rapporté KCNA.