Des danseurs amateurs auditionnent pour «Les Belles-Sœurs»

Les producteurs de l’adaptation cinématographique de la pièce «Les Belles-Sœurs» étaient à Québec dimanche pour recruter des danseurs amateurs.

• À lire aussi: Danseurs amateurs recherchés pour l'adaptation au cinéma des «Belles-sœurs»

Plusieurs personnes se sont présentées à l'hôtel PUR afin d'auditionner pour le tournage du film.

«Il y a de tous les genres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le plaisir de danser. C'est ça qu'il faut communiquer dans les chorégraphies. On n'a pas besoin d'être les meilleurs au monde. Mais si on voit la joie et le plaisir de danser, c'est ça qu'on cherche», a expliqué à TVA Nouvelles la productrice du film, Denis Robert.

«Avec Daniel Bélanger, on avait adapté la pièce pour en faire une comédie musicale, mais là c'est une autre affaire. C'est vraiment un film, c'est une autre écriture. Ça fait qu'on est très, très, très contents et en même temps très motivés. Et le fait de venir rencontrer des gens ici ce matin et à Montréal, les deux jours, c'est formidable», indique pour sa part le réalisateur du long-métrage, René-Richard Cyr

Des femmes et des hommes de 18 ans et plus ont dû apprendre une petite séquence de danse du duo Team White, qui signera les chorégraphies du film.

«De vivre l'expérience cinéma devant un écran, ils sont tous fébriles. Donc, c'est vraiment une grosse expérience pour eux», affirme la chorégraphe de Team White, Katherine Leblanc.

Des gens de partout au Québec sont invités à se déplacer pour les auditions qui se poursuivent lundi à Québec, ainsi que les 20 et 21 juin à Montréal dans les studios de TVA.

La sortie du film «Les belles-sœurs» est prévue pour juillet 2024.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.