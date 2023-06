Coût de la vie: des jeunes en situation précaire

«La nourriture et le logement frappent de plein fouet les jeunes sur le marché» : un phénomène en hausse, où les jeunes ont de plus en plus de difficulté à y arriver financièrement, alors que l’inflation est en constante augmentation.

Pour le spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, c’est un phénomène de plus en plus frappant.

À l’arrivée du 1er juillet, la situation du logement n’est pas évidente pour les jeunes. Selon lui, la seule solution est de déménager pour trouver un prix convenable, ou même partager avec des colocataires.

Faire l’épicerie n’est plus une habitude pour cette clientèle, eux qui préfèrent se tourner vers la restauration rapide pour économiser. «Ils font un compromis au niveau de la nutrition, parce que ça coute beaucoup plus cher à maintenir une qualité de vie», explique M. Charlebois. Cependant, le phénomène de réduflation est bien reconnu chez les consommateurs, alors que les coûts augmentent, mais la portion diminue.

Les solutions pour économiser sur l’épicerie?

Les solutions sont simples : «il faut connaître les choix qui s’offrent à nous, il y a plus de choix que l’on pense», note-t-il.

Une façon d’économiser serait de se tourner vers les marchés publics ou indépendants, des endroits où la nourriture s’avère beaucoup moins dispendieuse. «La marge entre les prix en magasins de grande surface et le marché public a rétréci en 2-3 ans avec l’inflation», précise le spécialiste.

Une autre façon d’économiser est d’éviter le gaspillage alimentaire. Manger les restants devrait être une habitude à prendre. «Ne les oubliez pas, consommez-les! Il faut éliminer les restants, parce que ça reste de l’argent», ajoute Sylvain Charlebois.