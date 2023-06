Des Québécois coincés à Cuba: «Sunwing nous a laissés dans un trou de merde»

Des Québécois qui devaient revenir samedi soir d’un voyage à Cayo Santa Maria sont en furie, en raison du traitement offert par la compagnie aérienne Sunwing.

Un bris aurait cloué au sol l’avion du vol 307 de Sunwing qui devait décoller vers Montréal à l’aéroport de Santa Clara, à Cuba. Après de longues heures d’attente, les passagers ont été transportés vers un hôtel à 30 minutes de l’aéroport.

«On a reçu un texto pour nous dire que notre vol devait finalement être reporté à 9 h le lendemain matin, a dit Ludovivc Murat à l’Agence QMI. Ils ont tenté de nous accommoder dans un hôtel, mais on a pris des photos pour montrer l’horreur. Tu ne peux pas imaginer. Il y avait des tarentules. On a même demandé aux préposés si c’était sécuritaire et on nous a répondu en faisant non de la tête.»

Sur des photos et des vidéos, des insectes sont visibles au sol et sur un lit, alors qu’une autre montre des chauves-souris à l’entrée de l’hôtel.

«Sunwing nous a laissés dans un trou de merde, a ajouté le Montréalais. Ce n’est même pas un vrai hôtel. Ce n’était même pas ouvert pour des touristes.»

Il manquait de chambre pour tous les voyageurs, selon lui.

«Je ne suis pas ici pour exagérer, je n’ai pas de temps à perdre, a indiqué Ludovivc Murat. On nous a envoyés dans un hôtel où il manquait de chambres. Je n’ai pas dormi. Il n’y avait pas d’eau. Il y avait des enfants qui pleuraient, ça ne se fait pas.»

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian

PHOTO COURTOISIE Karl Noory et Louciné Solakian











«Tout le monde est dégoûté»

De son côté, Julie Beaudet d’Otterburn Park, en Montérégie, a pu constater l’insalubrité.

«Ils nous envoyaient dans différents hôtels, a expliqué celle qui a voyagé avec ses parents et ses deux enfants. On a été le dernier groupe. On nous a envoyés à l’extérieur, parce que l’aéroport fermait. Ils n’étaient même pas sûrs d’avoir une place pour tout le monde. [...]. À l’hôtel, le premier groupe avant nous voulait retourner à l’aéroport, parce que c’était insalubre. Ils ont dit qu’il y avait des araignées, des serpents et des lézards. J’ai photographié une tarentule et des chauves-souris.»

Une résidente de Laval n’a pas caché sa colère.

«Tout le monde est dégoûté, a fait savoir Louciné Solakian, il y a même des gens qui ont décidé d’acheter un autre vol pour quitter avec une autre entreprise.»

Les passagers ont finalement quitté Cuba en direction de Montréal, dimanche après-midi.

Une employée du service à la clientèle de Sunwing a fait savoir, dimanche, que personne n’était disponible pour répondre aux questions des médias.

- Avec la collaboration de Catherine Bouchard, TVA Nouvelles.