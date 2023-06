EN VIDÉO | Un vieux pont partiellement démoli avec des explosifs

Le département des transports de l’Iowa a démoli une partie du vieux pont de l’I-74, dimanche.

Les tours et les câbles de suspension de la structure surplombant la rivière Mississippi ont été retirées avec de la dynamite.

La destruction contrôlée de cette partie du pont fait partie d’un plan de démolition de la structure qui devrait être complété d’ici 2024. Le pont accueillait les automobilistes de la région depuis son ouverture en 1935.

Certains secteurs, incluant la voie navigable passant sous le pont, ont été fermés de façon temporaire et quelques-unes d’entre elles le demeureront pour une période de 72 heures.

Le pont de l’I74, qui relie l’Iowa et l’Illinois, ne pouvait plus supporter la quantité de voitures qui circulaient sur la structure, ce qui causait de nombreuses réparations et d’importants embouteillages.