Feux de forêt: nouvelles évacuations à venir en raison de la météo?

L’absence de précipitation et la canicule attendue cette semaine dans plusieurs régions pousse les autorités à se préparer au pire alors que les progrès réalisés ces derniers jours pourraient être à recommencer en ce qui a trait aux feux de forêt.

L’ensemble de la forêt résineuse du Québec sera touché par cette sécheresse, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit celles où des feux de forêt ont fait rage dans les dernières semaines.

«On n’annonce aucune précipitation et des températures chaudes, indique la sous-ministre associée et coordonnatrice gouvernementale de la sécurité civile, Katia Petit en conférence de presse. De façon générale, ça va fragiliser la situation dans ces régions.»

«Les citoyens qui sont dans les régions les plus touchées ou à risque doivent se tenir prêts à évacuer avec de courts préavis, ajoute-t-elle. On vous confirme que selon tous les modèles qui sont en vigueur, on va avoir une semaine difficile.»

Des températures pouvant atteindre 27 degrés le jour et 25 degrés la nuit pourraient permettre aux feux de forêt d'être actifs même la nuit.

«Habituellement, de nuit, les feux sont plus tranquilles», précise le conseiller stratégique à la SOPFEU, Sylvain Tremblay.

L'indice d'inflammabilité sera également élevé, soit de classe 5 et 6, ce qui pourrait faire renaître des incendies qui sont considérés comme sous contrôle.

«Ce sont des indices d'intensités très élevés ou extrêmes pour l'ensemble du territoire, continue-t-il. C'est très préoccupant pour les feux qui sont contenus par la SOPFEU à l'heure actuelle. On est à regarder quels incendies parmi ceux qui sont contrôlés sont plus susceptibles de devenir hors contrôle.»

La sous-ministre demande donc aux Québécois de suivre les consignes pour ne pas empirer cette situation déjà préoccupante.

«Il sera très important de respecter toutes les consignes en vigueur dans les prochains jours, dit-elle. Notamment l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour éviter de contribuer à empirer la situation.»

Plus de 1 400 personnes sont présentement mobilisées pour combattre les feux de forêt dans la province.

