Hausse de prostitution au Grand Prix du Canada: «c'est faux!»

Le lien entre le Grand Prix du Canada et la hausse de prostitution est faux, selon une intervenante. Ce serait seulement des préjugées qui perdurent depuis les années 70 avec les évènements sportifs, conçus par des groupes militants qui souhaitent éradiquer l’industrie du sexe.

«Ils font un lien entre la misogynie du sport et le travail du sexe. C’est une campagne qui a eu beaucoup de succès autour du Grand Prix, malgré le manque de preuves qui ferait un lien entre le travail du sexe et l’exploitation», précise la directrice de l'organisme Stella, Sandra Wesley.

Chaque année, le Grand Prix est connu pour avoir des formes de répressions policières contre les travailleuses du sexe, ce qui peut mettre en danger ces femmes. «Interrompre notre travail, c’est perdre du revenu. On doit toujours décider si on met des mesures de sécurité pour nous protéger ou est ce qu’on se protège de la police.», ajoute-t-elle.

Le travail du sexe criminalisé

La directrice de l’organisme Stella souhaite rappeler que depuis 2014, le travail du sexe est entièrement criminalisé. «Souvent c’est présenté au public comme une décriminalisation de la travailleuse, mais une criminalisation des clients, mais c’est faux avec la loi», insiste-t-elle.

Le meilleur moyen d’améliorer la qualité de vie et de protéger les travailleuses du sexe ne serait pas d’éradiquer l’industrie, mais plus de la décriminaliser.

Pour Sandra Wesley, ce travail devrait être sur le même pied d’égalité que les autres. Leur principal objectif est de rendre le travail sécuritaire.

«Pour d’autres emplois, on ne se pose pas la question si on devait donner des droits aux travailleurs. Il y a toujours du potentiel d’exploitation, alors on s’est entendu que des normes du travail, la santé et la sécurité, les droits, c’est comme ça qu’on peut protéger les travailleuses du sexe», précise-t-elle.

Une industrie en mouvement

Le travail du sexe est en constante adaptation. Le fait qu’ils s’adaptent aux nouvelles technologies, tel le service en ligne, peut créer de nouvelles possibilités de violences et de répressions.

«Mettre notre visage sur Internet, le gouvernement peut savoir ce qu’on fait, on peut être banni, notre argent peut être saisi ou on peut être harcelé», explique la directrice.