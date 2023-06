Lebel-sur-Quévillon: aussitôt réintégrés, aussitôt réévacués?

Bien qu’ils pourront réintégrer leur domicile comme prévu dimanche, les habitants de Lebel-sur-Quévillon pourraient être forcés d’évacuer à nouveau leur village en raison d’une sécheresse importante attendue dans les prochains jours.

Une rencontre d’urgence a eu lieu samedi en début de soirée pour informer le maire Guy Lafrenière qu’aucune pluie n’est attendue dans les huit prochains jours, ce qui augmentera le risque d’un retour des feux de forêt dans la municipalité.

«Ce n’était vraiment pas prévu, indique-t-il. Ça va être très, très sec. On va être à l’extrême.»

Le maire garde toutefois le cap pour le retour des résidents dimanche, mais demande au public d’être prêt à quitter de nouveau leur domicile.

«Après 16 ou 17 jours, les citoyens en ont assez donc on a décidé que les citoyens pourraient revenir en toute sécurité en restant à l’intérieur de la ville, mais qu’il faut se préparer si ça vire mal. J’aimais mieux faire ça que leur dire de rester encore 10 jours à l’extérieur.»

«La dernière fois on est parti en catastrophe, continue-t-il. Mais là les gens savent et on veut qu’ils se préparent. En espérant qu’on n’aura pas besoin de repartir, mais on n’a pas de garantie.»

«Deux mois» pour venir à bout du feu

L’immense incendie qui fait toujours rage à quatre ou cinq kilomètres au nord-est de la ville a pris de nouvelles proportions en fusionnant avec d’autres petits feux.

«Ça va prendre au moins deux mois avant d’éteindre ce feu-là», indique M. Lafrenière.

Advenant un changement de direction des vents, la municipalité serait en danger, car les boisés n’ont pas complètement brûlé autour de Lebel-sur-Quévillon.

«C’est un petit peu ça qui fait peur à la SOPFEU, partage le maire. Toute la partie qui n’a pas brûlé est encore très inflammable, et on n’a pas encore eu d’eau au mois de juin. Ça commence à être stressant un petit peu.»

Plus de 250 pompiers sont présentement mobilisés dans la ville pour combattre les flammes.

