L’homme qui a reçu le premier diagnostic d’autisme au monde est décédé

Donald Gray Triplett, la première personne à avoir reçu un diagnostic des symptômes de l’autisme, est décédé le 15 juin dernier, selon son employeur de longue date. Il avait 89 ans.

L’homme a commencé à travailler à la Bank Forest en 1958, dans l’État du Mississippi, a rapporté le média américain CNN.

«Don a été une figure de proue à la banque pendant près de 65 ans, et il va le rester dans nos cœurs pour les années à venir», a déclaré la banque dans un communiqué sur Facebook.

L'autisme, aussi nommé trouble du spectre autistique (TSA), regroupe un ensemble de troubles du développement neurologique entraînant une altération des capacités de communication et des aptitudes sociales. Les TSA apparaissent généralement avant l'âge de trois ans et durent toute la vie, mais une intervention précoce joue un rôle dans le traitement et le progrès de la maladie.

Aucun test médical définitif n'existe pour diagnostiquer l'autisme. C'est généralement l'observation du développement de l'enfant qui permet d’identifier le trouble.

Triplett a été examiné pour la première fois par Kanner, un pédopsychiatre, en 1938, et est devenu par la suite la première personne diagnostiquée comme présentant des symptômes d'autisme.

«Voir son histoire se dérouler au fil des ans a été un honneur», a souligné la banque du Mississippi dans son communiqué.

«Nous sommes vraiment bénis d'être une petite partie de l'histoire de ce premier enfant de l’autisme. Nos pensées et nos prières vont à la famille de Don et à ses nombreux amis.»