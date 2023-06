Météo au Québec : moins de pluie, mais autant de nuages pour la fête des Pères

Ne fermez pas vos parapluies tout de suite: bien que la pluie cessera dans la matinée pour quelques régions de la province, les nuages tarderont à s’éloigner du ciel.

La tendance est au dégagement pour l’ouest de la province, alors que l’est du Québec ne sera pas épargné de la pluie, avec des dizaines de précipitations attendues. Une hausse de la température sera aussi remarquée pour la majorité du Québec.

C’est notamment le cas de la région de Montréal, qui aura un temps nuageux avec des alentours de 22 degrés.

L’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue auront des risques d’averses et d’orages, avec une température plus chaude que le reste de la province avec 23 degrés.

La pluie continue pour l’Estrie et la Capitale-Nationale, avec une température plus fraiche qui frôle les 15 degrés.

Les habitants du Bas-Saint-Laurent devront peut-être s’enfiler une laine, alors que la région recevra de la pluie intermittente avec une chute de température à 10 degrés.

En ce qui concerne la Côte-Nord, le temps en Gaspésie restera similaire, avec plus de 25 mm de pluie. La ville de Sept-Îles n’aura pas de précipitations au menu, mais sera bien couverte de nuages.

Un avertissement de smog est toujours en cours pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et la Baie-James.