Plusieurs forêts fermées à nouveau au public en raison des incendies

Le gouvernement du Québec a pris la décision de fermer à nouveau plusieurs forêts dans les secteurs touchés par les incendies historiques.

«En raison des faibles précipitations reçues au cours des derniers jours et des faibles précipitations annoncées en début de semaine, les indices d'inflammabilité pourraient passer de très élevés à extrêmes pour plusieurs régions du Québec au cours des prochains jours», affirme le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, par voie de communiqué.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord sont touchées par ces modifications.

Cette nouvelle fermeture sera effective à compter de lundi midi.

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Secteurs touchés

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

CÔTE-NORD : La Haute-Côte-Nord (95) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15' et à l'ouest de la longitude 69° 33', Manicouagan (96) pour sa portion délimitée par les points cardinaux suivants :

68° 56' O 49° 28' N 68° 56' O 49° 47' N 68° 25' O 49° 47' N 68° 25' O 49° 28' N

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Maria-Chapdelaine (92) et Le Domaine-du-Roy (91) pour leur portion au nord de la latitude 49° 04', Le Fjord-du-Saguenay (942) pour sa portion au nord de la latitude 49° 15'.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32' et à l'est de la longitude 78° 01', Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89) pour sa portion au nord de la latitude 47° 32'.

MAURICIE : La Tuque (90) pour sa portion à l'ouest de la longitude 74° 31' jusqu'à la latitude 48° 13' et pour sa portion au nord de la latitude 48° 13'.

OUTAOUAIS : La Vallée-de-la-Gatineau (83) pour sa portion au nord de la latitude 47° 24'.

Aider la SOPFEU

Cette interdiction de se rendre en forêt viendra donner un coup de main aux équipes de la SOPFEU, a indiqué le porte-parole de l’organisation, Stéphane Caron, en entrevue à LCN.

«Quand les gens circulent en forêt, les gens peuvent devenir en détresse et peuvent devoir être évacués personnellement parce qu’ils sont en danger. Vous savez, quand la SOPFEU est prise avec ça, on doit privilégier les vies à sauver. On va parfois arrêter nos opérations pour évacuer une personne. Donc, ça vient compliquer nos opérations», explique M. Caron.

Ce dernier rappelle que dans les premiers jours de la vague actuelle de feux de forêt, la SOPFEU a dû procéder à plusieurs sauvetages de personnes coincées dans leur chalet alors qu’elles n’auraient pas dû s’y retrouver.

Par ailleurs, l’accès interdit à plusieurs forêts vise aussi à assurer la sécurité de la population, rappelle Stéphane Caron.

«Les feux pourraient reprendre une certaine intensité. Donc, si les gens s’aventurent dans ces secteurs-là, c’est dangereux», soutient-il.