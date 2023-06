Possible canicule à venir: plus chaud à Québec qu’à Miami?

Après avoir connu un week-end pluvieux et frais, les Québécois peuvent anticiper du temps chaud et humide au cours des prochains jours.

Des températures atteignant les 30 degrés Celsius sont prévues pour la métropole à partir de jeudi.

«Là on a du beau temps, c’est le retour de la chaleur cette semaine. Ça tombe bien, parce que l’été débarque en ville mercredi, c’est le solstice d’été le 21 juin à 9 h 57», indique d’entrée de jeu le météorologue Gilles Brien en entrevue avec Frédérique Guay sur les ondes de LCN.

«Ça va se réchauffer, on va revoir des températures de 30 [°C] on parle peut-être même d’une possibilité d’une canicule, ça, c’est trois jours de suite avec 30 degrés Celsius.»

L’arrivée de la masse d’air chaud n’entrainera toutefois pas de précipitations pour les régions concernées par les feux de forêt.

«C’est la deuxième fois qu’on a une masse d’air chaud qui nous vient du Manitoba, du nord de l’Ontario. Habituellement, les masses d’air chaudes et humides, ça vient du golfe du Mexique des États-Unis [...] donc ça dure pas longtemps. Ça va commencer mardi, mercredi, on va atteindre 28, 29 degrés. Attention, c’est des températures prévues à l’ombre», a-t-il prévenu.

«Malheureusement, ça augure mal pour l’ouest du Québec, parce qu’il y a encore beaucoup d’instabilité et de possibilité d’inflammabilité. Les indices sont très élevés, et la canicule va persister jusqu’à la Saint-Jean [...] avec l’humidex jusqu’à 36, 37.»

Alors que la Capitale-Nationale et l’est de la province ont reçu beaucoup de pluie dans les dernières heures, la chaleur fera enfin son entrée sur ces régions.

«L’anticyclone qui arrive de l’Ontario va faire son travail. Il va faire plus chaud cette semaine possiblement à Québec qu’à Miami, imaginez, avec 32 degrés possible jeudi ou vendredi [...] Pas besoin d’aller dans le Sud cette année, on reste au Québec. Le mois de juin se continue avec des surprises», a remarqué le météorologue.

Dans la Belle Province, les répercussions d’El Niño devront se faire sentir d’ici les mois de juillet et août.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*