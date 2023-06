Sécurité dans le Village: des commerçants songent à fermer leur terrasse

Des commerçants s’inquiètent d’un manque de sécurité dans le quartier du Village à Montréal alors que plusieurs songent à fermer leur terrasse.

Le bar Le Cocktail indique dans une publication sur Facebook qu’il ne souhaite pas en arriver là, mais que «la ville de Montréal se montre incapable de fournir un environnement qui soit accueillant, paisible et convivial dans notre voisinage.»

«Il en est de même pour d’autres commerçants avec qui nous en avons discuté cette semaine», indique-t-on.

Le copropriétaire des lieux dit avoir remarqué un changement dans les habitudes de ses clients et de ses employés qui seraient liés à un manque de sécurité, et ce malgré les nombreux aménagements qui ont vu le jour sur la rue Sainte-Catherine dans les dernières semaines.

TVA Nouvelles

«J’ai des employés qui ont peur à cause de tout ce qui se passe dans la rue, affirme Luc Généreux. Il y a des actes très violents et agressifs. Quand on arrive avec les clients c’est la même chose. On leur offre une assez mauvaise expérience client qui fait qu’ils ne reviendront plus.»

«Les gens avaient un peu l’habitude de venir prendre un verre avant le spectacle sur la terrasse, et cette année, ils ne le font plus, ajoute-t-il. Ce n’est pas le fun être dehors et voir toutes ces incivilités là.»

Il se donne quelques jours pour réfléchir à cet enjeu avant de décider s’il fermera la terrasse de son établissement.

Le propriétaire de La mie matinale, Régis Menetrey, abonde dans le même sens que son voisin du bar Le Cocktail.

«C’est pire que jamais, dit-il. Ça fait 25 ans que j’ai le commerce et là on touche le fond du baril. C’est abominable. Tous les jours c’est de la violence, c’est du vol. On reçoit des insultes. Il y a même un magasin où la fille elle a volé une boisson à une cliente qui était à table. Tous les matins c’est à peu près 5 ou 6 seringues que je ramasse ou des petits contenants qui ont chauffé la drogue.»

D’autres commerçants rejoints par TVA Nouvelles songeraient quant à eux à fermer leur commerce en raison de cette situation alors que les incidents se multiplient jour après jour.

La Cantine Émilia a notamment vu l’une de ses vitrines être défoncée dans les derniers jours.

Un homme a également été poignardé dans le secteur dimanche matin.

C’est pourquoi davantage de ressources et de patrouilles sont réclamées.

Le députée du secteur, Manon Massé, demande quant à elle plus d’action à réaliser en amont.

«Si les gens se retrouvent à la rue c’est qu’il manque de logement, si les gens se retrouvent intoxiqués dans la rue c’est que M. Carmant n’ouvre pas de ressources où ces gens peuvent aller se déposer durant la journée, dit-elle. C’est sûr qu’un acte criminel demeure un acte criminel, mais en amont de ça il y a tellement de travail qui doit être fait.»

Le SPVM se dit conscient de la problématique et indique que des patrouilleurs à pied et à vélo sillonnent le secteur au quotidien.

Les policiers invitent les gens à contacter le 911 s’ils vivent ou sont témoins d'un événement déplorable.

La Ville de Montréal et la Société de développement commercial du Village n'ont pas encore donné suite à nos demandes d'entrevue.

