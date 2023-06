Tadam Vietnam: deux vieux chums en voyage

Jean-Michel Dufaux continue de faire découvrir l’Asie à son ami Benoit Roberge. Après la Thaïlande l'an dernier dans Tour de Thaï, les deux hommes posent leurs valises au Vietnam, un secret de moins en moins bien gardé auprès des voyageurs s'intéressant au continent le plus peuplé de la planète.

Habitués de la chaîne Évasion, les deux animateurs nous font découvrir un pays plus moderne que l’idée que l’on peut s’en faire dans Tadam Vietnam, nouveau rendez-vous débutant ce lundi. Ce sont davantage les images de la terrible guerre entre le Vietnam et les États-Unis qui nous viennent en tête quand il est question de cet État de 97 millions d’habitants, alors l’occasion est belle de changer tout ça dans nos esprits.

Il y a tellement de gens partout, comme on le voit dans le premier épisode se déroulant à Hô Chi Minh-Ville, qu’il peut être hasardeux de même traverser la rue à un passage piétonnier. Surtout avec 12 heures de décalage dans le corps et après 24 heures passées «en prison», dans les airs et dans les aéroports. «C’est une douleur qui vaut la peine», a relaté Jean-Michel Dufaux à l’Agence QMI.

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE TVA

«J’ai commencé à aller en Asie en 1998, a-t-il continué. C’est un continent qui me fascine et que j’aime beaucoup. C’est comme une autre planète sur notre planète. C’est un dépaysement complet et tous les référents sont différents. Tu es sollicité tout le temps; les couleurs, les odeurs, le monde, le bouillonnement, c’est la paix dans le capharnaüm.» La Thaïlande a été son «premier coup de cœur», mais il a découvert le Vietnam en 2010 et y est retourné depuis à cinq reprises.

Jean-Michel guide Benoit dans les principaux sites à ne pas manquer et hors des parcours touristiques traditionnels. «On voulait un équilibre entre les incontournables et mes coups de cœur», a dit Jean-Michel.

«C’est comme si je n’animais pas, j’avais juste à être moi-même et à m’amuser», a indiqué Benoit, qui ne savait pas tout le temps ce qui l’attendait pour plus de spontanéité. «Je ne fais que réagir, comme je le faisais à Europe Express.» Benoit évoque un pays où la gentillesse est de mise ainsi que la sécurité.

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE TVA

Parlant d’Europe Express, leur première émission en duo datant de 2003-2004, les deux hommes font en quelque sorte un clin d’œil à cette autre série d’Évasion et à leur amitié grâce à Tadam Vietnam. À l’époque, ils étaient partis à deux et avaient parcouru les vieux pays. Deux décennies plus tard, ils ont une petite équipe et ne dorment plus dans des hôtels crasseux. «Il y a de très beaux hôtels au Vietnam pour moins cher que Victoriaville en été!», a dit Benoit en riant.

Dans Tadam Vietnam, les deux complices se gâtent en mangeant des plus succulents, dans la rue surtout, où ils ne sont jamais déçus. Leur complicité est palpable et l’humour est toujours au rendez-vous, avec assez d’informations pour nous intéresser au Vietnam, tant traditionnel que moderne. «Le show ressemble à un voyage que l’on ferait sans caméra», a dit Jean-Michel.

On aime les beaux paysages, le rythme, la musique et la caméra nerveuse du réalisateur Ian-Mathieu Ouellet.

Produits par Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, les sept épisodes de Tadam Vietnam sont diffusés sur Zeste chaque lundi, à 21 h, à compter du 19 juin.