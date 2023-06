Un quadragénaire porté disparu à La Prairie

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 41 ans de La Prairie, en Montérégie, porté disparu depuis dimanche soir.

Miguel Seers a quitté sa résidence dimanche vers 18h à bord d’un véhicule Mazda 6, 2021, bleu foncé, immatriculé CAWZ272 de l’Ontario, et n’a pas été revu depuis.

«Ses proches sont inquiets, car ils ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il a été localisé par les policiers du Service régional de police de York en Ontario, mais M. Seers a pris la fuite», a fait savoir la Régie intermunicipale de police Roussillon par communiqué.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail à manches longues noir avec inscriptions blanches, un short beige, des souliers noir et blanc. L’homme de 41 ans mesure 1,83 m (6 pi 1 po) et pèse 86 kg (190 lb). Il a les cheveux bruns rasés et les yeux bruns. Il parle français.

Toute information concernant cette disparition peut être signalée au 450 638-0911 ou de façon anonyme au 450 638-0911 poste 777.