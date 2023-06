À VOIR | Il neige en Bolivie!

La plus grande région agricole de Bolivie, Santa Cruz, a reçu de la neige et de la pluie verglaçante cette semaine, causant des dommages aux récoltes et tuant du bétail dans d'autres parties du pays.

De vastes parties de la région, connues pour produire du sorgho, du soja et du blé, entre autres ont été recouvertes de plaques de glace.

Des pluies torrentielles ont également provoqué des inondations dans les vallées de Santa Cruz, provoquant la fermeture de routes, des évacuations aériennes et un décès confirmé, selon les autorités.

À Beni, le gel aurait tué au moins 50 têtes de bétail. Des résidents ont d’ailleurs fait des feux près des animaux pour les protéger de l'hypothermie.

Au nord du pays, des records historiques de froid ont été enregistrés, tandis que les températures ont également chuté dans le secteur viticole du sud de Tarija.