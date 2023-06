Du temps chaud et ensoleillé attendu cette semaine au Québec

«Après la pluie, le beau temps»: la sagesse de cet adage prendra tout son sens cette semaine avec le retour du temps chaud accompagné d’un fort taux d’humidité dans plusieurs secteurs du Québec.

C’est tout un contraste que les Québécois vont vivre cette semaine avec le temps qui a prévalu durant le week-end marqué par des averses et des températures à la baisse.

La transition vers un temps plus chaud débutera lundi avec une alternance de soleil et de nuages, et parfois plus de nuages dans certains secteurs du centre et de l’est du Québec.

À Montréal et ses environs, Environnement Canada anticipe même de possibles averses en matinée, tandis que les températures dépasseront les 21 degrés.

Mais les conditions météo vont s’améliorer dès mardi avec du temps ensoleillé et un mercure à la hausse presque partout au Québec, ainsi qu'une sensation de chaleur pour certains secteurs.

Les températures plus chaudes dépassant les 30 degrés sont anticipées pour le milieu de la semaine dans les secteurs de l’ouest et du nord comme l’Abitibi le Saguenay.

Dans le sud du Québec, le mercure sera aussi à la hausse avec des températures maximales de 28 degrés attendues avec le facteur humidex dès mercredi, notamment à Montréal.

Le même scénario est attendu dans les secteurs du centre et de l’est de la province où l’agence fédérale prévoit même des maximales de 30 degrés vers la fin de semaine.