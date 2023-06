Établissement Archambault: les saisies de drogue s’accumulent

En l’espace de quelques heures, l’Établissement Archambault, un établissement fédéral à niveaux multiples de sécurité, à Sainte-Anne-des-Plaines, a réalisé deux saisies de drogues importantes.

Service correctionnel Canada (SCC) a annoncé, lundi, dans un communiqué que le personnel de l’Établissement Archambault avait saisi, le 8 juin dernier, 89 grammes de haschich, 23 grammes de marijuana, 256 grammes de tabac, 190 comprimés s'apparentant à l'amphétamine et 11 téléphones cellulaires avec accessoires.

La valeur totale en établissement des objets saisis est évaluée à 52 770 $.

Or, le SCC avait également annoncé, il y a quelques jours, qu’une saisie majeure était survenue le 7 juin dernier. Cette fois, le personnel avait mis la main sur 300 grammes de haschich et 300 grammes de tabac. Le tout était d’une valeur de 37 000 $.

Rappelons que le 23 mai dernier, le SCC avait aussi publicisé une saisie majeure de 67 grammes de haschich, 38 grammes de cannabis, 26 grammes et 53 comprimés de méthamphétamines, 322 grammes de tabac et 13 téléphones cellulaires avec accessoires. Cette fois, la valeur était estimée à 74 550 $ par les autorités.

Donc, en un peu plus de deux semaines, le personnel a saisi des biens non autorisés et de la drogue pour une valeur de près de 165 000 $.