France: des employés contre le transfert d’un détenu ayant mangé la cervelle d’un autre prisonnier

Les employés d’un hôpital psychiatrique français, inquiets de ne pas avoir les ressources suffisantes, se sont opposés fermement au transfert d’un violent détenu maintenu derrière les barreaux pour avoir notamment mangé la cervelle de son codétenu à la cuillère.

«Notre expérience et notre expertise professionnelles [...] nous amènent à penser que nous avons la légitimité pour nous opposer au transfert dans notre service hospitalier d’un tel patient à la dangerosité potentielle évidente et avérée», auraient écrit les employés de l'hôpital de Brive à la direction, selon ce qu’a rapporté mercredi France 3 Nouvelle Aquitaine.

Au début du mois de juin, l’unité du service psychiatrique aurait appris le possible transfert du détenu, surnommé «le cannibale» pour avoir éventré un homme en plein centre-ville de Brive en 1997, puis pour avoir tué son codétenu avant de manger sa cervelle à la cuillère en 2004.

L’équipe, constituée de neuf femmes et de six hommes, aurait ainsi fait part de ses inquiétudes dans une lettre de trois pages, indiquant notamment le fait qu’elle «ne [disposerait] ainsi pas des mêmes moyens humains, matériels et thérapeutiques», étant plutôt une unité de service transitoire.

Les règles y seraient également moins strictes, permettant notamment aux patients de circuler hors de leur chambre durant la nuit.

Ce transfert serait orchestré dans le but d’un éventuel retour à domicile, auraient indiqué les employés, selon le média français.

«Il semblerait que son transfert dans notre service soit fait dans un processus de préparation de son retour à domicile. Il nous semble fortement improbable [...] qu'un médecin psychiatre demande sa sortie et qu'un représentant de l'État le valide», serait-il également écrit.

La décision finale du transfert devrait être entendue vendredi.