Kim Kardashian félicite sa sœur Kourtney pour son bébé à venir

Kim Kardashian a fait part de son enthousiasme à l'annonce de la grossesse de sa sœur Kourtney Kardashian.

La fondatrice de SKIMS a célébré l'annonce de la grossesse de Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker, en commentant son post Instagram.

«Félicitations mes amours !!! Mon bébé va avoir un bébé !!!!»

Kim Kardashian a ajouté une série d'emojis, dont un cœur, une femme enceinte et un visage en pleurs, pour montrer sa joie. Elle a également repartagé la vidéo de sa sœur révélant publiquement la grande nouvelle sur ses stories Instagram, accompagnée du commentaire «Félicitations !!! Nous allons avoir un bébé Kravis !!!»

La star de la téléréalité de 44 ans a annoncé la nouvelle à son conjoint, le batteur de Blink-182, en brandissant une énorme pancarte faite maison sur laquelle on pouvait lire « Travis je suis enceinte » alors qu'elle assistait au concert du groupe à Los Angeles vendredi (16 juin 23).

Khloe Kardashian a révélé qu'elle était également aux anges suite à la nouvelle de la grossesse de sa sœur, écrivant en story Instagram : «Félicitations mes amours !!! Mon bébé va avoir un bébé !!!! Je vous aime tellement, toi et ton bébé.»

Kourtney Kardashain a trois enfants - Mason, 13 ans, Penelope, 10 ans, et Reign, 8 ans - avec son ancien compagnon Scott Disick, tandis que Travis Barker a deux enfants - Landon, 19 ans, et Alabama, 17 ans - avec son ex-femme Shanna Moakler. Il a aussi une belle-fille, Atiana De La Hoya, 24 ans, qui est la fille de Shanna et du boxeur Oscar De La Hoya.

La fille de Travis, Alabama, a également réagi à l'heureux événement à venir. L'adolescente a repartagé la vidéo de révélation de la grossesse en story Instagram, et a ajouté le message «Bébé #7».

L'ex de Travis, Shanna Moakler, a aussi réagi à la nouvelle après qu'un fan lui a demandé ce qu'elle pensait de ce «nouveau bébé».

«Très excitée pour eux, j'espère qu'ils vont vivre une super expérience avec nouvelle vie à venir», a-t-elle répondu sur Instagram.

Shanna Moakler a ajouté qu'elle était au courant de la grossesse «depuis des semaines».