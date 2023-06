La Chine exhorte Blinken à choisir entre «coopération et conflit»

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, Wang Yi, a affirmé lundi au secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin que Chine et États-Unis devaient choisir entre «coopération ou conflit».

Outre la très épineuse question des liens entre les États-Unis et Taïwan, île revendiquée par Pékin et au cœur des différends entre les deux puissances, les relations bilatérales restent tendues sur un grand nombre de dossiers.

Parmi eux, la rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine ou encore les revendications chinoises en mer de Chine méridionale.

«Le voyage de monsieur le secrétaire d'État à Pékin intervient à un moment critique dans les relations sino-américaines», a indiqué Wang Yi à son interlocuteur, d'après la télévision chinoise CCTV.

«Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération et conflit», a souligné M. Wang, qui a la haute main en Chine sur la politique extérieure chinoise.

Wang Yi a également réaffirmé avec force la position de son pays sur le dossier de Taïwan, face à ce que Pékin perçoit comme un rapprochement continu ces dernières années entre Washington et les autorités taïwanaises, issues d'un parti pro-indépendance.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

«Aucune concession»

«Le maintien de l'unité nationale est toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine» et «sur cette question, la Chine ne fera aucun compromis ni aucune concession», a indiqué Wang Yi à Antony Blinken.

Le secrétaire d'État américain pourrait s'entretenir plus tard lundi avec le président chinois Xi Jinping, au dernier jour d'une rare visite destinée à apaiser les tensions bilatérales.

Le responsable américain avait été reçu dimanche par le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, qui dans la hiérarchie chinoise est un cran en dessous de Wang Yi.

Les deux hommes s'étaient entretenus pendant sept heures et demie, davantage que prévu, les deux pays convenant de maintenir la communication entre eux afin d'éviter tout conflit.

Aucune des deux parties n'a confirmé une rencontre entre Antony Blinken et Xi Jinping, dont l'entretien avec le président américain Joe Biden en novembre à Bali avait suscité l'espoir prudent d'un dégel des relations.

Mais une entrevue entre le secrétaire d'État et le chef d'État chinois apparaît probable, notamment après l'entretien la semaine passée à Pékin entre M. Xi et un autre Américain, l'ex-patron de Microsoft et philanthrope Bill Gates.

«Vous êtes le premier ami américain que je rencontre cette année», lui avait déclaré M. Xi, selon l'agence de presse Chine nouvelle. «Nous avons toujours placé nos espoirs dans le peuple américain et espérons que l'amitié entre les deux peuples se poursuivra», a-t-il souligné, visiblement soucieux d'adresser un message d'apaisement.

Qin Gang invité

Les deux pays ont annoncé dimanche que Qin Gang avait accepté une offre du secrétaire d'État américain d'effectuer une visite aux États-Unis, à une date qui reste à déterminer.

Les échanges entre les deux hommes, conclus dans la soirée par un banquet dans le complexe diplomatique de Diaoyutai, parsemé de jardins, ont été «francs, substantiels et constructifs», a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

M. Blinken a notamment souligné «l'importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l'ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d'erreur de calcul», a-t-il précisé.

Le ministre chinois des Affaires étrangères avait, lui, déploré auprès de son homologue américain que les liens Pékin-Washington soient «au plus bas» depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1979, selon la diplomatie chinoise.

«Cela n'est pas conforme aux intérêts fondamentaux de nos deux peuples ni aux attentes communes de la communauté internationale», a-t-il souligné.

La visite d'Antony Blinken est la première d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis le voyage en octobre 2018 de son prédécesseur Mike Pompeo.