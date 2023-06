La Norvège veut étendre la parité à quelque 20 000 entreprises d'ici 2028

Le gouvernement norvégien a détaillé lundi son projet d'accroître la parité dans le monde des affaires en étendant d'ici 2028 à environ 20 000 grandes et moyennes entreprises ses quotas hommes-femmes dans les conseils d'administration.

Pionnier en la matière, le pays scandinave impose depuis 2004 à ses groupes publics et depuis 2008 aux plus grosses entreprises cotées en Bourse d'avoir au moins 40 % de femmes (ou d'hommes dans les rares cas où les femmes sont surreprésentées) dans leur conseil d'administration, sous peine de devoir mettre la clé sous la porte.

Avec le soutien des principales organisations patronale (NHO) et syndicale (LO), le gouvernement de centre gauche propose d'introduire progressivement, au fil des ans, des exigences similaires dans les autres grandes et moyennes entreprises, en fonction de leurs chiffres d’affaires et de leurs effectifs.

«La Norvège est le premier pays au monde qui fait ce pas», a assuré le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jan Christian Vestre, en détaillant lundi un projet dont les grands principes avaient été annoncés en décembre.

Avec les critères retenus pour 2024 (un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 millions de couronnes, soit environ 8,7 millions d'euros), ce sont quelque 8200 entreprises qui seront concernées par la mesure l'an prochain.

Puis, la barre du chiffre d'affaires ou des effectifs étant abaissée d'année en année, un peu plus de 20 000 entreprises norvégiennes devront respecter le quota en 2028.

A ce jour, les femmes n'y occupent qu'environ 20 % des postes d'administrateur, une moindre progression par rapport aux 15 % enregistrés il y a 20 ans.

«En 2023, nous avons encore des différences trop grandes dans les conseils d'administration norvégiens», a constaté M. Vestre.

Parité et diversité, a-t-il fait valoir, peuvent contribuer «à plus d'innovations, un meilleur milieu professionnel, des décisions plus intelligentes et une création de valeur accrue».

Minoritaire au Parlement, le gouvernement de centre au gauche a besoin de l'appui d'autres formations pour faire adopter son projet, lequel est donc susceptible d'être modifié.

Le Parlement européen a quant à lui entériné l'an dernier de nouvelles règles contraignant les grandes entreprises de l'UE - dont la Norvège n'est pas membre - à réserver «au moins 40 % des postes d'administrateurs non exécutifs ou 33 % de tous les postes d'administrateurs» au sexe sous-représenté à compter de juillet 2026.