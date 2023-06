La pensée positive aiderait à vaincre les maladies chroniques

Les scientifiques affirment qu'ils ont découvert des liens physiques puissants entre l’esprit et le corps qui peuvent causer de graves dommages mentaux, rapporte le Daily Mail.

En comprenant comment nos émotions affectent physiquement notre corps, les scientifiques pensent qu'ils peuvent développer de nouvelles façons révolutionnaires de traiter des maladies graves telles que la douleur chronique et le cancer.

Les médecins savent depuis longtemps que les traumatismes peuvent endommager le cœur. À l'extrême, avec le syndrome du cœur brisé par exemple, ou cardiomyopathie de Takotsubo, des événements stressants provoquent un affaiblissement soudain des muscles cardiaques, ce qui peut être fatal.

La tristesse et la perte peuvent également causer des dommages plus pernicieux, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs suédois, qui ont étudié les dossiers de santé de plus de deux millions de parents.

Les scientifiques du Journal of Epidemiology and Community Health ont révélé que ceux qui avaient perdu un enfant avaient plus du double du risque de développer une fibrillation auriculaire, où le cœur bat de manière erratique et augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral.

«Plus nous faisons la démonstration que le cerveau et le corps communiquent, plus nous pouvons traiter les patients efficacement en traitant la psychologie ainsi que la physiologie des maladies», explique Carmine Pariante, professeur de psychiatrie biologique au King's College de Londres.