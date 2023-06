La solitude et l’isolation sociale associées à une mort plus hâtive selon une étude

Une analyse de 90 études sur la solitude et l’isolation sociale établit un lien entre ces comportements et un décès hâtif.

L’étude réalisée par l’Université Stony Brook de New York, qui comporte des données concernant plus de deux millions d’adultes, révèle que ceux qui vivaient une isolation sociale avaient 32% plus de chances de mourir plus tôt comparées à ceux qui n’en vivaient pas.

Les participants qui ressentaient de la solitude ont quant à eux 14% plus de chances de mourir plus jeunes que les autres.

«On passe de plus en plus de temps en isolation, mais on ne voit pas ça comme un danger, explique la professeure en psychologie à l’Université Brigham Young, Julianne Holt-Lunstad, dans un courriel envoyé à CNN. Mais ces nouvelles données confirment des données antérieures qui documentent le risque associé à l’isolation sociale.»

Selon le professeur en neurosciences au département de psychologie de l’Université Stony Brook, Turhan Canli, qui n’a pas participé à l’étude, les personnes qui vivent de l’isolation sociale ou de la solitude devraient activement chercher du support auprès de leurs proches.

«Il faut considérer maintenir un réseau social au même titre que n’importe quelle autre activité liée à la santé, comme l’exercice, l’alimentation et prendre soin de soi, explique-t-il à CNN. On peut cultiver des relations [...] en prenant part à des activités qui nous exposent à de nouveaux cercles de gens qui pensent comme nous.»

Il ajoute également que des stratégies de santé publique visant à faire de la sensibilisation concernant cet enjeu sont également de mise.