«L'Agence»: les drags se dévoilent comme jamais

Les drag-queens sont partout et certains trouvent même qu’elles prennent trop de place dans le paysage télévisuel ou à l’heure du conte.

Ces détracteurs ne regarderont vraisemblablement pas le nouveau docuréalité L’Agence de MOI ET CIE, mais tant pis pour eux, car tous les autres seront ravis d’avoir accès aux coulisses de cet univers grandiloquent, où paillettes, perruques et maquillage font bon ménage.

Dans les deux premiers épisodes visionnés lundi, Michel Dorion nous présente la «famille» avec qui il évolue sur la scène du bar Le Cocktail, dans le Village, à Montréal, mais aussi partout dans la Belle Province.

Dorion est drag depuis 35 ans et a fondé l’an dernier l’agence Midor – la première agence de drags au Québec – avec son associé Jean-Sébastien Boudreault. Sous les projecteurs depuis 1988, il s’est fait un nom en personnifiant notre Céline nationale. Avec L’Agence, il souhaite faire briller des «gens qui travaillent fort et qui s’investissent énormément dans une passion qu’ils aiment et qui coûte excessivement cher», a-t-il dit en table ronde.

La bande que l’on suit dans la série réalisée par Simon Sachel comprend aussi la petite nouvelle Crystal Starz (Guillaume Lamothe); Ciatha Night (Hugo Simard), qui travaille le jour dans la construction; Velma Jones / Johnny Jones (Ariane Laguë-Barrette), qui est coiffeuse et la seule fille du groupe, ainsi que Miss Butterfly (Johnny Naoufal), la reine exubérante.

Cette dernière est sans équivoque la plus flamboyante et la plus divertissante du lot. Dans les premiers épisodes, Miss Butterfly rentre du Mexique où elle a présenté son spectacle pendant quatre mois, loin de froid polaire québécois. Voilà tout un personnage qui se dévoile autant sur scène et même sans perruque. Miss Butterfly, qui se dit «internationale», a confié après une prestation remarquée dans la peau de la regrettée Tina Turner qu’elle n’était pas habituée à s’afficher sans ses perruques.

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR LE GROUPE TVA

«C’est rare que je me montre en garçon, à part dernièrement sur TikTok. Mais quand il y a une caméra, je suis là et quand il y a encore plus de budget, je suis encore plus là!» a-t-il dit en riant.

Michel Dorion, qui a sillonné toutes les régions dès la fin des années 1980, dit «ne jamais avoir eu de mauvaises expériences». Son œil expert repère rapidement les gens qui en sont à la «première expérience». «Il y a un petit stress dans leur visage, mais après 35 ans, facilement, je vais désamorcer.»

«Il faut laisser les gens découvrir, a-t-il poursuivi. En ce moment, on polarise beaucoup sur l’hypersexualisation, l’exagération de certains artistes drags dont le personnage est sexualisé à outrance. Ça peut choquer, mais il y a de l’humour qui choque aussi. Magasinez [le type de drag] qui convient à ce que vous avez envie de voir.»

Amitié et rivalité

GUILLAUME PICARD / AGENCE QMI

Tout n’est pas toujours au beau fixe entre ces héritières de Guilda et de Rupaul. «Il y a toujours une amitié entre nous qui se développe, il y a toujours une rivalité aussi parce qu’on se donne des défis mutuellement. C’est pour ça que c’est le fun, même si ça peut paraître négatif, mais c’est toujours du positif qui va ressortir à la fin. On se supporte mutuellement et on se lance des bitcheries parce que c’est un peu ce qu’on fait. Mais c’est juste de l’amour», a indiqué Miss Butterfly.

On nous promet aussi des moments touchants dans le docuréalité et pour ce qui est du crêpage de chignon, motus et bouche cousue, il faudra regarder pour savoir ce qu’il en est. Pour le reste, c’est drôle et authentique, en plus d’être fort divertissant.

Certains camarades ont mis du temps à faire de la place à la seule fille du groupe, Velma Jones / Johnny Jones, qui alterne entre la drag-queen et le drag-king. «J’ai eu beaucoup moins de contrats que mes consœurs [...]. L’injustice était là plus avant. Je dis toujours: "la porte était entrouverte, maintenant elle est en mouvement".»

Produit par Productions Déferlantes, la docuréalité L’Agence s'installe dans la grille de MOI ET CIE chaque lundi, à 21 h, à compter du 26 juin.