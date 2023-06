Le PQ refuse de participer à la Fête nationale en raison de l'animateur Émile Bilodeau

Le Parti québécois ne sera pas du spectacle de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham le 23 juin parce qu’il se dit en désaccord avec le choix de l’animateur, Émile Bilodeau.

Si le PQ avait d’abord accepté l’invitation du Mouvement national des Québécois (MNQ), il s’est finalement ravisé par la voie de sa porte-parole, Méganne Perry Mélançon.

«J’ai beaucoup réfléchi au courant des derniers jours et j’en suis venue à la conclusion que je n’étais pas à l’aise de faire semblant et que je préférais être transparente envers vous tous. Le MNQ a fait le choix de faire du chanteur Émile Bilodeau l’animateur-hôte en chef de la soirée. C’est un choix qui leur appartient, ils ont entièrement le droit de le faire. Mais, j’ai également un droit de remettre en question cette décision et les motifs du MNQ», a fait savoir Mme Perry Mélançon sur sa page Facebook.

«Au courant des dernières années et particulièrement des derniers mois, Émile Bilodeau a, à de nombreuses reprises, manqué de respect envers le Parti Québécois, son personnel, son chef, ses membres, ses militants. Il a également démontré très peu de respect pour tous ceux qui prônent la laïcité de l’État. J’ai pris acte des excuses d’Émile Bilodeau pour ses propos envers mon chef, mais là n’est pas la question.»

Elle juge que le MNQ «n’aurait pas dû cautionner les manques de respect et l’ultra-partisanerie d’Émile Bilodeau en le nommant animateur, et j’ai l’entière liberté d’émettre ce point de vue. J’ai donc fait le choix de célébrer notre Fête nationale, ailleurs tout simplement.»

Le principal intéressé a répondu à Mme Mélançon en faisant référence à la culture de l’annulation.

«Si vous voulez me canceller, je vous propose d’aller voir ce que font les républicains aux USA. Ils ont de l’expérience dans le domaine. Xxx », lui a-t-il répondu sur Facebook.

Le Mouvement national des Québécois ne compte pas revenir sur son choix d’animateur, et trouve dommage que le Parti québécois ne soit pas sur place. Il invite toujours le PQ à participer.

Québec solidaire a réagi en jugeant «très dommage» que le PQ ne soit pas de partie. «Il y a eu des artistes qui étaient plus associés au Parti québécois qui ont participé à la Fête nationale et ça n’a jamais empêché les gens qui étaient plus de QS d’y participer. C’est une Fête rassembleuse et on a en plus un artiste qui rejoint la jeunesse», a commenté Étienne Grandmont, député de Taschereau pour Québec solidaire.