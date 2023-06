Le prince Louis charme les foules lors du défilé d'anniversaire du roi Charles III

Le prince Louis a charmé les foules avec un salut de la main lors des célébrations officielles de l'anniversaire de son grand-père, le roi Charles III, samedi.

Le petit garçon de cinq ans a volé la vedette en levant la main sur son front et en saluant depuis le balcon du palais de Buckingham à Londres, lors du défilé aérien de la Royal Air Force. Il a également été aperçu en train de faire une série de grimaces comiques alors que la famille royale britannique se réunissait pour le premier défilé d'anniversaire officiel du monarque depuis son accession au trône.

Photo AFP

Louis, qui est visiblement désireux de devenir pilote de chasse quand il sera grand, a apparemment imité le pilotage d'un avion à réaction en gonflant ses joues et en serrant les poings alors qu'il tendait les deux bras. Plus tôt dans la journée, il avait déjà amusé les spectateurs alors qu'il se tenait le nez pour montrer son dégoût d'une odeur désagréable. Il a également été aperçu en train de tirer la langue et de serrer les dents alors qu'il était assis aux côtés de ses frères et sœurs aînés, le prince George, neuf ans, et la princesse Charlotte, huit ans, sa mère Catherine, princesse de Galles, et la reine Camilla alors qu'ils voyageaient le long du Mall en calèche.

Photo AFP

Le père de Louis, William, le prince de Galles, et le roi Charles III se sont rendus à cheval au palais, où ils ont rejoint les membres de la famille pour l'impressionnant défilé aérien de six minutes.

Trooping the Colour est un défilé annuel organisé par l'armée britannique pour marquer l'anniversaire du souverain qui fêtera ses 75 ans en novembre.

Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, n'étaient pas présents pour la cérémonie.