Les noms de chats les plus populaires dévoilés

La société centrale canine de la France a dévoilé via sa plateforme I-CAD le palmarès des noms de chats les plus populaires en 2022, selon BFMTV.

Parmi les plus populaires noms de chats pour un mâle, on y retrouve Caramel, Tigrou et Simba.

Pour les chattes, c’est Plume, Minette et Nala.

I-CAD est le nom du fichier national d’identification des animaux de compagnie géré par Ingenium animalis en France depuis 2013. Rappelons qu'en France l'identification de votre animal de compagnie est obligatoire.

Top 10 des noms pour un chat

1 - SIMBA (55 190 chats)

2 - TIGROU (41 259 chats)

3 - CARAMEL (24 679 chats)

4 - GRIBOUILLE (24 124 chats)

5 - FILOU (22 062 chats)

6 - FELIX (20 688 chats)

7 - RIO (18 523 chats)

8 - ROMEO (18 378 chats)

9 - MINOU (17 019 chats)

10 - LEO (16 775 chats)

Top 10 des noms pour une chatte

1 - NALA (54 813 chattes)

2 - MINETTE (52 549 chattes)

3 - PLUME (35 398 chattes)

4 - MAYA (33 748 chattes)

5 - CÂLINE (29 290 chattes)

6 - CHIPIE (27 675 chattes)

7 - LUNA (23 500 chattes)

8 - MIA (22 887 chattes)

9 - ISIS (22 807 chattes)

10 - PRINCESSE (22 523 chattes)