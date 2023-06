Loin des projecteurs, Lady Gaga discrète pour «guérir et se ressourcer»

Lady Gaga est restée à l’écart du feu des projecteurs ces derniers mois pour se donner le temps de «guérir» et de se «ressourcer».

La chanteuse de Hold My Hand a expliqué pourquoi elle avait fait profil bas dans une lettre ouverte sur son compte Instagram. Dans son message, elle a demandé à ses fans de pardonner son absence et a révélé qu’elle travaillait à la fois sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle.

«Je peux dire pour la première fois depuis de nombreuses années que mon amour pour l’art, la musique, la mode et le soutien à la communauté n’a jamais été aussi épanouissant, a-t-elle partagé vendredi. J’espère que vous savez que ce temps pour moi a été extrêmement guérisseur et ressourçant pour mon cœur, mon esprit, mon corps et ma créativité, pour créer en moi et avoir une vie personnelle qui n’appartient qu’à moi.»

La star de 37 ans a révélé qu’elle partageait son temps entre divers projets. «J’expérimente ma créativité depuis l’été dernier d’une manière vraiment spéciale et privée, a-t-elle expliqué. J’ai écrit et produit de la musique pour un projet spécial, j’ai préparé pendant des mois le développement de mon personnage pour Joker, j’ai filmé Joker pendant de nombreux mois (une période très introspective), j’ai dirigé ma jeune entreprise Haus Labs, fait un travail philanthropique et également travaillé sur le montage du film Chromatica Ball.»

Lady Gaga a signé en assurant à ses abonnés, surnommés les little monsters, qu’elle ne les avait pas oubliés et qu’elle appréciait leur soutien. «Je suis sûre que cela peut sembler différent parce que je n’ai pas toujours été aussi discrète (je parie que cela fera rire certains d’entre vous) – mais j’AIME tellement mes fans, mes little monsters, et cela ne changera jamais», a ajouté Lady Gaga.