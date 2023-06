Ontario: ils proposent à une réfugiée ukrainienne de poser dénudée pour se faire de l’argent

Une réfugiée ukrainienne de 19 ans qui aurait fui son pays à cause de la guerre a atterri entre les mains d’un couple de l’Ontario qui aurait tenté de la convaincre de poser érotiquement devant la caméra pour gagner sa vie.

«Je ne savais pas que quand j’arriverais au Canada, ils me proposeraient de travailler par webcam... J’avais peur. Je leur ai dit “non”. Mais ils s’en foutaient», a relaté la jeune Ukrainienne Liza Kravchenko, 19 ans, selon ce qu’a rapporté le «Toronto Star».

La jeune réfugiée a relaté dimanche au média anglophone son calvaire de trois semaines au moment où elle aurait mis les pieds chez un couple de London en Ontario, qui auraient tenté de la convaincre de poser érotiquement devant la webcam pour gagner de l’argent.

Malgré les refus clairs, Mary Ann Babiera et Juan Varela auraient continué suggérer l’idée quotidiennement à la jeune femme, allant même jusqu’à lui «montrer ses jouets pour la job» et lui proposer de poser avec elle, aurait-elle indiqué. La femme du couple lui aurait même montré des photos et vidéos explicites, selon la réfugiée.

«Les modèles ukrainiens font... 450 $ US par jour» en publiant du contenu érotique, aurait notamment écrit Mary Ann Babiera par texto à l’Ukrainienne, selon ce qu’a pu voir le Toronto Star.

Elle ne serait pas la seule réfugiée à avoir été invitée à poser dénudée devant une webcam par le couple, selon Richard Hone, un résident de London et administrateur d'Ukraine Help Middlesex.

«Ces personnes recrutaient sous couvert d'hébergement», a-t-il confié au média anglophone, qui a pu mettre la main sur les échanges textos.

De son côté, le couple aurait nié les allégations, qualifiant la plupart de «fabriquées», sans préciser lesquelles, aurait-il indiqué dans un communiqué destiné au «Toronto Star».

«La police est venue et nous a parlé, et nous a dit que l’affaire était close. Nous ne sommes pas une famille de monstres», aurait-il écrit.

La police aurait quant à elle confirmé la tenue d’une enquête, qui se serait conclue le 13 avril dernier sans accusations criminelles, selon ce qu’aurait indiqué la constable de la police de London, Sandasha Bough, au «Toronto Star».