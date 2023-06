Quand la technologie vient à la rescousse de patients

Le monde de la médecine compte beaucoup sur les progrès et les avancées technologiques pour améliorer les soins et sauver des vies.

C’est pourquoi des cardiologues ont développé une application mobile pouvant maintenant faire la différence pour les patients victimes de crise cardiaque.

«Je reçois une alerte, comme une alerte Amber et en cliquant, ce que je vois, ce sont les informations du patient», explique Dr Marco Spaziano, cardiologue interventionnel au Centre universitaire de santé McGill. «J’ai son âge, son sexe, d’où il vient et son électrocardiogramme que je peux regarder et vérifier si oui ou non c’est un infarctus.»

Le 19 mai dernier, Michel Lalande, un homme de Gatineau, qui se trouvait à son chalet en Montérégie a fait un infarctus. Plutôt que d’être transporté à l’hôpital de Salaberry-de-Valleyfield, M. Lalande a été emmené au CUSM.

«Si j’avais été à Valleyfield, le cardiologue n’allait peut-être pas là donc il aurait fallu qu’ils appellent chacun des employés, tandis qu’à Montréal, ils m’attendaient.»

Grâce à cette application, le temps d’attente a été diminué de 20% et depuis 2021, 500 patients ont déjà profité de ce projet pilote.