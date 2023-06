Résidences pour aînés: hausse du nombre d’inspections aléatoires

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a repris ses inspections régulières aléatoires dans les résidences privées pour aînés afin de s’assurer du bien-être des résidents et du respect des normes.

• À lire aussi: Fermetures de RPA: le gouvernement cherche à aider les propriétaires

• À lire aussi: Fermeture d'une RPA: «J'ai préféré donner des bains que de remplir de la paperasse»

Québec s'est concentré sur les vérifications des mesures de prévention et de contrôle des infections avec la COVID-19 dans les dernières années avec la pandémie.

Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, 1041 inspections régulières ont été réalisées dans la dernière année, soit en 2022-2023, dans ce type d’hébergement pour aînés pour s’assurer du respect des normes.

L’année précédente, en 2021-2022, 325 inspections avaient été effectuées. Au cours de l’année 2020-2021, 170 visites du genre ont été réalisées.

Le ministère explique, que durant la pandémie, les inspecteurs majoritairement déployés dans les RPA faisaient des vigies en lien avec les mesures en place pour lutter contre la COVID-19.

Ces visites visaient davantage à identifier les mesures correctrices à mettre en place et d’en faire les suivis.

Avec le retour à la normale, les inspections régulières ont repris dans les RPA.

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés, bien que favorable aux inspections du genre, se questionne sur la façon dont ces mesures de contrôle sont appliquées.

L’attitude des inspecteurs est aussi contestée par l’organisme.

«Toutes les visites sont tout le temps des surprises, on gère des aînés. On a des journées de fou, puis là il faut tout arrêter. On ne peut plus s’occuper des aînés, on ne peut plus s’occuper des employés puis gérer la résidence parce que, quand un inspecteur vient, on doit s’occuper de lui, tout doit être arrêté. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous savez qu’il n’y a aucune inspection dans les hôpitaux, les CHSLD, les RI, mais dans les RPA oui», explique Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés.

Le Regroupement souhaite que Québec trouve une façon de rendre les visites d’inspections plus efficaces.

«On a fait un sondage auprès de nos membres, il n’y a pas très longtemps et puis, un propriétaire-gestionnaire sur trois se sentait non respecté par les inspecteurs. Ce sont quand même des chiffres alarmants et très importants. Leur intégrité se faisait mettre en doute par les inspecteurs. Donc, c’est une attitude qu’il faut changer ça. Les inspections ça, on est d’accord, mais il faut les gérer pour qu’elles soient efficaces parce qu’on a 7 différents inspecteurs qui viennent dans une RPA», ajoute M. Fortin.