Sécurité dans le Village: 5 commerçants ferment volontairement leur terrasse

Alors que plusieurs commerçants du Village songeaient à fermer leur terrasse au cours des derniers jours en raison d’un sentiment de sécurité jugé insuffisant dans le secteur, cinq d’entre eux sont passés de la parole aux actes.

• À lire aussi: Sécurité dans le Village: «On ne lâchera pas», dit Valérie Plante

• À lire aussi: Le Village est-il devenu un ghetto pour les itinérants et les toxicomanes?

• À lire aussi: Sécurité dans le Village: des commerçants songent à fermer leur terrasse

Les bars Le Cocktail et Rocky en plus du Cabaret Expose ainsi que les restaurant Yamato Dumpling et la couscoussière Grotte d'Ali Baba, tous situés sur la rue Sainte-Catherine Est, ont donc décidé de fermer la terrasse de leur établissement lundi soir.

Le SPVM avait pourtant accentué la surveillance policière en soirée avec notamment la présence de cadets, mais selon les commerçants rencontrés par TVA Nouvelles, ce serait entre 22h et minuit qu’il y aurait davantage d’incidents.

Écoutez l'entrevue avec Luc Généreux, propriétaire chez Bar le Cocktail à l’émission d’Alexandre Moranville via QUB radio :

Cette décision survient à peine quelques heures après qu’un commerçant a été poignardé en plein jour dans le quartier de Villeray.

En entrevue à LCN, la mairesse Valérie Plante s’est adressée directement aux habitants et marchands du quartier, leur indiquant qu’elle n’allait «pas lâcher» et que de nouvelles mesures verraient le jour pour améliorer le sentiment de sécurité dans le secteur.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus