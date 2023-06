Sécurité dans le Village: «On ne lâchera pas», dit Valérie Plante

Alors que des commerçants du quartier du Village à Montréal songent à fermer leur terrasse en raison d’un sentiment d’insécurité dans le secteur, la mairesse de la ville, Valérie Plante, affirme que de nouvelles mesures verront le jour pour pallier la problématique.

Dans un tweet, Mme Plante a indiqué qu’un plan d’action et qu’une cellule de crise ont été mis en place dans le but d’améliorer la situation.

Le Village, c’est un secteur historique, commercial et symbolique très important pour Montréal. On veut en prendre soin.



Avec les équipes communautaires, du domaine de la santé et de Ville-Marie, on met les bouchés doubles pour améliorer le sentiment de sécurité. Une cellule de… — Valérie Plante (@Val_Plante) June 19, 2023

En entrevue à LCN, elle s’est adressée directement aux commerçants.

«Si j’ai un message à dire aujourd’hui, c’est tout d’abord aux commerçants, oui il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne lâchera pas, affirme-t-elle. On veut être là pour vous accompagner. Est-ce que c’est simple, je mentirais si je disais qu’une solution et tout est réglé. Mais nécessairement on va travailler avec l’ensemble des intervenants.»

La situation se serait détériorée au cours des dernières années.

«La pandémie a laissé des séquelles profondes dans le centre-ville, particulièrement dans l’est du secteur et nécessairement il faut se relever [...] et en profiter avec des travaux d’infrastructure pour lui donner une petite cure de jouvence, ajoute la mairesse. Il y a plusieurs éléments qui doivent être mis en place et on ne lâchera pas.»

Logement: Plante répond à Legault

En entrevue à LCN, Valérie Plante a également réagi aux commentaires de François Legault sur le prix des maisons au Québec.

Le premier ministre a affirmé lundi qu’il «ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu’on garde un prix des maisons plus bas que Toronto et Vancouver».

La mairesse dit comprendre l’argument économique avancé par M. Legault, mais estime qu'il devrait s'intéresser davantage à la situation de la classe moyenne et des personnes vulnérables.

«C’est une belle colonne de chiffres, mais je pense qu’au final il faut aussi s’intéresser aux individus qui ont de la misère à se loger, dit-elle. Et quand on sait qu’il y a des ménages qui dépensent plus de 30% de leurs revenus annuels dans leur logement, ça, c’est moins d’argent dans notre économie à profiter des restaurants, de la culture, des boutiques.»

«Et on sait également que le logement social, ce sont des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, et comme il ne se crée pas de nouveaux logements sociaux depuis près de 3 ans ici à Montréal, c’est extrêmement problématique, ajoute-t-elle. Donc j’entends la réponse du premier ministre, mais je pense qu’il faut pousser l’analyse beaucoup plus loin.»

Elle souhaite cependant qu’une vision plus concrète soit développée par le premier ministre.

«Je m’attends à une vision claire du gouvernement du Québec sur l’habitation, et pour loger la classe moyenne, pour les aider à acquérir une propriété ou devenir locataires à un prix raisonnable et s’occuper du logement social et des plus vulnérables qui font partie de la mission de l’état québécois.»

