Un séparatiste sikh tué par balle au Canada

Un prédicateur séparatiste sikh recherché par les autorités indiennes a été tué par balle dans l’ouest du Canada, a annoncé lundi la police fédérale.

Hardeep Singh Nijjar a été retrouvé «souffrant de blessures par balle apparentes» dans son véhicule sur le stationnement du temple sikh dont il était le président à Surrey, en Colombie-Britannique (ouest), a indiqué la Gendarmerie royale du Canada.

Il a succombé à ses blessures sur les lieux.

«Nous savons qu’il y a beaucoup d’hypothèses sur le mobile de cet homicide, mais nous sommes déterminés à découvrir les faits», a déclaré le sergent Timothy Pierotti.

Militant pour la création d’un État sikh connu sous le nom de Khalistan, M. Nijjar était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Des accusations qu’il niait, selon l’Organisation mondiale des sikhs du Canada, une organisation à but non lucratif qui affirme défendre les intérêts des sikhs canadiens.

Dans un communiqué, cette organisation a dénoncé un «assassinat ciblé» et souligné que les services secrets canadiens avaient déjà mis en garde Hardeep Singh Nijjar quant à des menaces à son encontre.

L’organisation a notamment rappelé l’assassinat ou la mort suspecte d’autres éminents militants du Khalistan au cours des derniers mois: Avtar Singh Khanda, au Royaume-Uni, et Paramjit Singh Panjwar, au Pakistan.

L’État indien du Pendjab, qui compte environ 58% de sikhs et 39% d’hindous, a été secoué par un violent mouvement séparatiste dans les années 1980 et au début des années 1990, au cours duquel des milliers de personnes ont trouvé la mort.

Aujourd’hui, les partisans les plus virulents du mouvement sont principalement issus de la diaspora pendjabi.

L’Inde s’est souvent plaint de l’activité de la diaspora sikh à l’étranger, notamment au Canada, susceptible selon New Delhi de relancer le mouvement séparatiste grâce à une aide financière massive.

En mars, les autorités indiennes ont convoqué le plus haut diplomate canadien à New Delhi après un rassemblement de manifestants sikhs à l’extérieur d’une mission diplomatique indienne au Canada.