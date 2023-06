Deux militaires disparus dans l'écrasement d'un hélicoptère dans la rivière des Outaouais près d'Ottawa

L'Aviation royale canadienne recherche deux membres de l'équipage d'un hélicoptère CH-147F Chinook qui s'est écrasé dans la rivière des Outaouais, près de la garnison Petawawa à 1h45 au nord d'Ottawa.

L'accident est survenu peu après minuit, alors que l'appareil effectuait un vol d'entraînement avec à son bord quatre membres d'équipage du 450e Escadron tactique d'hélicoptères. Deux d'entres eux ont été retrouvés et transportés à l'hôpital de Pembroke. Les deux autres manquent toujours à l'appel.

«Les plaisanciers de la région sont priés de ne pas s’approcher des rives près de la garnison Petawawa, afin de faciliter les recherches, d’éviter les matières potentiellement dangereuses provenant de l’aéronef et d’assurer l’intégrité de la scène de l’accident pour permettre ultérieurement une enquête sur la sécurité des vols de l’ARC», écrit la Défense nationale.

L'ARC est au courant d'un incident impliquant un hélicoptère CH147 Chinook qui opérait près de la rivière des Outaouais dans les environs de la Garnison Petawawa vers 0 h 10 heure locale. pic.twitter.com/aXreBDb2Es — Aviation royale canadienne (@ARC_RCAF) June 20, 2023

Une cinquantaine de membres des Forces armées canadiennes (FAC) sont sur la berge et sur la rivière pour mener des recherches. Une unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario, les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke, ainsi que des aéronefs de recherche et de sauvetage du 424e Escadron de transport et de sauvetage de l’ARC participent aussi aux recherches.