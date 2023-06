Chaleur et sécheresse: des conditions extrêmes attendues cet été au Québec

L’été sera chaud et sec et devrait être marqué par des températures supérieures à la normale dans la majeure partie du pays jusqu’à la fin du mois d’août, prévoit Environnement et Changement Canada, qui encourage le public à prendre au sérieux les alertes météo.

Les températures supérieures à la normale enregistrées jusqu’ici au Québec devraient donc se maintenir selon les prévisions de l’instance gouvernementale, qui indique également dans un communiqué que les changements climatiques surviennent au pays plus rapidement qu’ailleurs dans le monde.

«Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, en particulier dans le nord, ce qui entraînera des phénomènes météorologiques plus dévastateurs», peut-on lire.

Environnement Canada invite donc la population à prendre au sérieux les alertes météorologiques et même à préparer un plan d’urgence advenant qu’ils soient victimes de conditions extrêmes.

Plus chaud à la Baie-James qu’à Miami

La chaleur et la sécheresse se font déjà ressentir depuis le début du mois de juin et se poursuivront dans les prochains jours alors qu’un front chaud en provenance du Texas frappera le Québec.

«On peut l’appeler épisode de chaleur, montée de chaleur, on peut parler d’une canicule si on a trois jours avec 30 degrés Celsius, mais on se dirige vraiment vers un épisode de chaleur assez remarquable surtout pour les régions au nord», affirme le météorologue Gilles Brien en entrevue à TVA Nouvelles.

La sécheresse que connaissent déjà ces secteurs laisse craindre le pire concernant les feux de forêt.

«Malheureusement, ces régions-là ont un indice d’inflammabilité extrême, continue M. Brien. Un exemple de ça, c’est la pluie à Matagami, depuis le 1er juin, il est tombé 0,6 millimètre. Normalement il va y en avoir 65 de tombés.»

L’expert ajoute que les températures les plus chaudes de l’été sont attendues pour les alentours du 17 juillet.

