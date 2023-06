Consultation mondiale: l'Église livre des pistes de réflexion sur son avenir

Accueil des personnes LGBT+ et des divorcés, polygamie, mariage des prêtres, place des femmes, violences sexuelles: le Vatican a publié mardi un document préparatoire abordant une série de sujets de société, dans le cadre d'une consultation mondiale sur l'avenir de l'Église.

Ce document de 50 pages a vocation à livrer des pistes de réflexion pour le « Synode sur le Synodalité », un rassemblement d'évêques et laïcs du monde entier dont la première session aura lieu en octobre à Rome, avant une seconde étape en octobre 2024.

Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une large consultation des 1,3 milliard de catholiques sur tous les continents, invités depuis deux ans à s'exprimer sur leur vision de l'Église et des sujets de société.

L'initiative a été lancée par le pape François, qui souhaite rendre le fonctionnement de l'Église catholique moins pyramidal.

« Quelles mesures concrètes sont nécessaires pour atteindre les personnes qui se sentent exclues de l'Église en raison de leur affectivité et de leur sexualité (par exemple, les divorcés remariés, les personnes vivant dans des mariages polygames, les personnes LGBTQ+, etc. », interroge ainsi le document.

Il souligne par ailleurs une préoccupation « unanime » des catholiques pour le rôle des femmes, un sujet cher au pape argentin qui a d'ailleurs ouvert en avril le droit de vote aux femmes et aux laïcs non consacrés pour ce Synode, une première.

Il a aussi multiplié les nominations féminines à des postes de responsabilité au sein de la Curie, le « gouvernement » du Saint-Siège.

Le document interroge ainsi la manière dont les femmes peuvent être « mieux représentées dans les processus de gouvernance et de prise de décision, mieux protégées contre les abus et mieux rémunérées pour leur travail ».

Une attention particulière est accordée à la question sensible du diaconat féminin, l'accès des femmes au rôle de diacre, un débat très controversé au sein de l'Église.

Le diaconat est actuellement réservé aux hommes dans l'Église catholique. Les diacres peuvent célébrer baptêmes, mariages et funérailles mais pas les messes.

Autre sujet abordé, la possibilité pour des hommes mariés de devenir prêtres dans certaines régions du monde.

En 2019, les évêques de neuf pays réunis à Rome pour le Synode sur l'Amazonie avaient déjà proposé au pape d'ouvrir la prêtrise à certains hommes autochtones mariés et demandé une relance du débat sur les femmes diacres, des questions explosives divisant traditionalistes et progressistes. Le pape n'avait pas retenu ces suggestions.

Le document met également en avant les « plaies ouvertes » de la « crise des abus » : « abus sexuels, abus de pouvoir et de conscience, abus économiques et institutionnels », et appelle à poursuivre des « mesures concrètes » pour y faire face.

Un Synode est généralement suivi de la publication, par le pape, d'une « exhortation apostolique », un document officiel dans lequel il effectue des recommandations aux fidèles.